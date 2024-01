Caffè Trucillo al Sigep di Rimini

Torna l’appuntamento con il Sigep e anche quest’anno la torrefazione Trucillo di Salerno sarà a Rimini per incontrare i professionisti del settore con prodotti di alta qualità, frutto non solo di esperienza e competenza, ma anche e soprattutto di conoscenza diretta dei luoghi e delle persone che occupandosi della coltivazione delle piante del caffè rendono possibile la trasformazione di questa materia prima che proviene da geografie e culture lontane e arriva nelle nostre tazzine.

Ad accogliere i professionisti del bar, della ristorazione, dell’hospitality ci sarà la famiglia Trucillo al completo, a partire dalla Responsabile dell’Accademia del Caffè Antonia Trucillo, appena rientrata dall’Africa, dove l’ha portata un nuovo viaggio di ricerca diretta fra le piantagioni e le comunità produttrici.

Un viaggio di studio sul campo, dopo gli altri già compiuti negli anni e che l’hanno portata, giovanissima, ad esplorare le zone più recondite del Sud America e dell’Asia, alla conoscenza profonda del caffè verde, la materia prima di cui è tra i massimi esperti con il titolo di Q Grader, la più alta specializzazione nel mondo del caffè. Un viaggio, quello in Africa, rimandato prima per il Covid e poi per un’epidemia di ebola, che a novembre scorso finalmente si è realizzato, con arrivo prima in Kenya e poi in Uganda.

Chi transiterà dallo stand Trucillo al Sigep, si imbatterà in un ampio calendario di appuntamenti formativi, e potrà ascoltare direttamente da Antonia Trucillo i racconti di caffè provenienti dall’Africa. Una condivisione del sapere che è la linea che guida l’attività dell’Accademia del Caffè Trucillo, luogo riconosciuto di alta formazione sul caffè con sede all’interno della torrefazione, che è stata teatro, lo scorso settembre, della tappa sud delle selezioni per i campionati italiani 2024 SCA Italy, in particolare per le discipline di Barista, Latte Art, Coffee in Good Spirits e Brewers, le cui finali nazionali si svolgeranno proprio nella Coffee Arena del SIGEP.

Per questo, anche l’allestimento dello stand Trucillo riproduce i gradoni dell’arena di un’accademia, il luogo del sapere. Perché è attraverso la conoscenza che si può produrre la qualità. Ed è con la condivisione della conoscenza che le persone che bevono caffè possono scegliere la qualità e percepirla.