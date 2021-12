Burraco di solidarietà al Club “Inner Wheel Salerno Carf” per  una casa famiglia e per un venditore di palloncini.

Un venditore di palloncini quando è bel tempo e sul Lungomare di Salerno ci sono tanti bambini che, insieme ai genitori, passeggiano contenti di godersi una bella giornata di sole, si ferma con il suo carretto all’altezza della spiaggia di Santa Teresa e attende con ansia di regalare, per pochi euro, un sorriso e un sogno a quei bambini che, con il naso all’insù, sono attratti dal palloncino che ogni tanto lui, il venditore di palloncini, lasciando uno dei fili a cui sono legati tutti i palloncini e che ogni volta, con delicatezza, avvolge attorno alle dita dei bambini, fa volare lontano, lontano nel cielo, fino a quando è così lontano che lo sguardo si perde nell’impossibilità di raggiungerlo al di sopra delle nuvole. Quel venditore ambulante che con i suoi palloncini colorati fa luccicare di gioia gli occhi dei bambini, ha un sogno: tornare dalla sua famiglia che vive in Africa e che non vede da dieci anni. Per consentirgli di realizzare questo sogno, il “Club Inner Wheel Salerno Carf “, presieduto dalla dottoressa Milly Marino De Angelis, ha organizzato, presso il “Circolo Canottieri Irno”, con l’aiuto di una commissione presieduta dalla socia Patrizia Fasano Colucci , un burraco di solidarietà. Tante le socie che hanno aderito alla serata, organizzata dalla socia Lina Coppola, per raccogliere fondi per le tante iniziative di solidarietà avviate dal sodalizio innerino. “ Il ricavato di questa serata – ha spiegato Milly Marino – “ servirà per aiutare a tornare a casa il venditore di palloncini extracomunitario che con il suo carretto gira all’altezza della spiaggia di Santa Teresa e anche per aiutare gli ospiti di una casa famiglia di Salerno, nata da poco, che si chiama “Rebirth”, in italiano “Rinascita”, che ha la sua sede in Via Vinciprova dove accoglie minori disagiati”.

Aniello Palumbo

.