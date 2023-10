Buccino, è scontro tra Pro Loco e Comune per Historiae Volcenaianae

La rievocazione storica Historiae Volceianae, ideata e realizzata dalla Pro Loco di Buccino Volcei Aps, rientra tra quelle mappate dal Progetto “Mappatura delle rievocazioni storiche” ideato dal Servizio VI della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (DG ABAP) e dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI) del MiC, partendo dall’idea presentata dal prof.re Fabio Dei, docente di Antropologia culturale presso l’Università di Pisa, di costituire un Osservatorio nazionale sul fenomeno delle rievocazioni storiche, a seguito del progetto “Rievocare il passato. Memoria culturale e identità territoriali”.

Si è tenuta infatti nelle scorse settimane, a Roma, la presentazione della mappatura delle rievocazioni storiche d’Italia, tra le quali ha riscontrato notevole interesse anche quella volceiana. Una grande soddisfazione per la Pro Loco buccinese e per il gruppo di progettazione, il quali riescono, oltre al riconoscimento, ad ottenere dal MIC un contributo di circa 17 mila euro per la propria proposta progettuale.

Cifra non spendibile a causa delle ingerenze del sindaco Freda, il quale nei mesi scorsi ha vietato alla Pro Loco di utilizzare gli spazi pubblici per la realizzazione dell’importante evento, l’associazione perderà, quindi il finanziamento ottenuto con evidenti danni per il sodalizio e per l’intera comunità che si è vista privare di un evento capace di creare interesse, cultura ed economie per il territorio.