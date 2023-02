Borderline Danza cerca due giovani danzatrici per coreografia di Joan Van derMast.

Buona tecnica contemporanea, ottima capacità d’improvvisazione e di composizione istantanea, residenza o domicilio preferibilmente in Campania.

Sono questi i requisiti richiesti da Borderline Danza,compagnia tra le più in vista nel panorama campano, diretta e fondata dal danzatore e coreografo Claudio Malangone, sostenuta per l’attività di produzione dal MIC e dalla Regione Campania, che cerca, per la stagione 2023, due danzatrici da inserire nella nuova produzione firmata da Joan Van derMast, “InvisiblePatterns”, che debutterà ad aprile (data da definirsi) in Macedonia.

L’audizione è programmata per mercoledì 22 febbraio 2023 a Salerno, presso l’Auditorium del Centro Sociale (via G. Vestuti) dalle 9 alle 13.

Joan Van DerMast è un insegnante di fama internazionale, coreografa, coach e consulente di danza contemporanea e LabanMovement Analysis. Laureata alla Codarts (BA Rotterdam), è un’analista del movimento Laban (CMA New York) e ha studiato Coreologia (TrinityLondon), Yoga e StottPilates. Ha una carriera ricca e diversificata come insegnante e coreografa. Attualmente lavora presso il Conservatorio Reale dell’Aia, l’Accademia di Danza di Zagabria (ADU) e l’Università di GoceDelchev (Macedonia del Nord). È anche direttore artistico del New Dance Center e del programma New Dance Young Talent a L’Aia (Paesi Bassi).

COME CANDIDARSIVerranno valutate esclusivamente le candidature e i materiali richiesti inviati all’email info@borderlinedanza.itentro il 18 febbraio. Materiali richiesti: curriculum vitae (corredato di dati personali e fiscali), foto ritratto, un link video di showreel, un link video di improvvisazione di max. 4 minuti tramite Vimeo o YouTube. Le prescelte dovranno dare la loro disponibilità per un periodo di prova dal 6 al 18 marzo e dal 13 al 20 aprile 2023, per il debutto ad aprile e per le successive repliche in via di definizione nei mesi di maggio, luglio, ottobre.