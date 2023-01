Bollo auto Aci Salerno: il pagamento entro martedì 31 gennaio 2023.

Entro il 31 gennaio 2023 devono provvedere al pagamento gli automobilisti che hanno il bollo della loro auto scaduto a Dicembre 2022 o hanno immatricolato la vettura tra il 22 dicembre 2022 e il 21 gennaio 2023.

Se il bollo auto viene pagato oltre il 31 Gennaio 2023, si dovranno aggiungere anche le sanzioni e gli interessi che saranno calcolati in base ai giorni di ritardo.

L’Automobile Club Salerno e tutte le Delegazioni Aci in provincia sono a disposizione degli automobilisti per le informazioni, per la consulenza e per il pagamento della tassa automobilistica.

Presso Aci in Corso Garibaldi 100 e tutte le Delegazioni è possibile pagare anche con bancomat o carta di credito, senza alcun costo aggiuntivo.

Chi paga in ritardo può adire il “Ravvedimento operoso” e regolarizzare la propria posizione con una sanzione minima.

Se sei Soci ACI?

Per te, gratuitamente, il servizio di addebito della tassa auto sul tuo conto corrente.

Per le auto di rilevanza storica è possibile pagare la tassa ridotta al 50 %.