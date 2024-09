Blu Abisso a Paestum

Eccoci giunti all’ultimo appuntamento della XIV edizione della Rassegna Teatrale Estiva “…dal Mito a + ∞“ realizzata dall’Accademia Magna Graecia & Teatrinedito AMG, in collaborazione con il Comune di Capaccio Paestum.

Due momenti d’Arte in un’unica serata!

Il 12 settembre 2024, alle ore 21.30, al NEXT – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio – località Cafasso (Capaccio Paestum) andrà in scena:

“BLU ABISSO” – Un monologo affascinante e profondo di Antonio Mocciola, ispirato alla tomba del Tuffatore

…e a seguire

“Claudio canta Claudia…e ritorno” – Una storia, in prosa e musica, di e con Sarah Falanga, ispirata da Claudio Baglioni

NOTE DI REGIA

“BLU ABISSO”

Di Antonio Mocciola

Con Graziano Purgante

Musiche dal vivo di Vincenzo Vecchione

Regia Antonio Mocciola e Vincenzo Vecchione

Il tuffo come metafora, un passaggio dalla vita alla morte, o dall’infanzia all’adolescenza, e da questa all’età adulta. E’ così che viene comunemente interpretato quel capolavoro dipinto nella tomba del tuffatore, scoperta a Paestum nel 1968, e caso rarissimo di pittura greca sepolcrale.

Partendo dall’anonimo ragazzo nudo ritratto nel sepolcro, Antonio Mocciola lega tre figure maschili, tutte accomunate dallo stesso destino e che raccontano la loro storia attraverso il corpo e la voce sola di Graziano Purgante, in un monologo affascinante e profondo, come il blu dell’abisso del mare, pronto ad accogliere la vita di chi vi si immerge.

I riti iniziatici di matrice orfica, la colossale traversata umana dall’Albania, e la scomparsa in mare di Ettore Majorana sono alla fine la stessa cosa: il desiderio tutto umano di superare sé stesso, e avvicinarsi a Dio.

A costo di morirne, abbagliati.

“Claudio canta Claudia…e ritorno”

Di e con Sarah Falanga

Al pianoforte Raffaele Perfetto

Una “storia di Donna” che viene raccontata attraverso le canzoni di un autore “pittore” (poiché “dipinge”…) le atmosfere attraverso le parole delle sue canzoni: Claudio Baglioni.

Un uomo, un artista straordinario che sta per salutare le scene, con un grandissimo evento all’ Arena di Verona, ed al quale ci sembrava opportuno rendere omaggio, attraverso un ‘racconto di vita’ di una donna, intimo e delicato, pianoforte e voce.

E’ necessario affermare e realizzare quanto Claudio Baglioni sia stato, ed è presente, nelle vite di tutti noi, segnando, con le sue canzoni, momenti, eventi, traguardi, avvenimenti importanti per ciascuno. Volente o nolente, infatti, tutti hanno dovuto, o voluto, imparare i versi di “Mille giorni di te e di me”, “Questo piccolo grande amore”, “Strada facendo” ecc. Ad oggi, ormai, alcune citazioni, alcuni versi, alcune parole di Baglioni vengono utilizzate addirittura nel linguaggio comune…”è baglioniana” , indicandolo proprio come aggettivo… per descrivere talune emozioni, talune storie.

Insomma Baglioni ha lasciato sua impronta: è universale.

PRECISAZIONE PER IL NOSTRO PUBBLICO

Con la presente, specifichiamo che l’evento del 12 settembre 2024, che realizzeremo al NEXT, è in sostituzione dell’ evento previsto (…ed annunciato a Luglio nella presentazione della Rassegna) in Villa Salati che per motivi di sicurezza, a causa di alcuni danni riportati dopo le avverse condizioni metereologiche di questi giorni, è momentaneamente inagibile. .

L’evento, dunque, vede, non solo un cambio location (per i motivi di cui sopra…) ma anche un cambiamento rispetto al titolo…ed a tal proposito riportiamo di seguito alcune righe scritte dalla Nostra direzione artistica Sarah Falanga, rispetto a questa scelta:

“Carissimo e Amatissimo pubblico,

vi comunico che il 12 settembre 2024 sarà una serata speciale, poiché ho deciso di rimandare il debutto dello spettacolo “DIVERSE” per la regia di Antonio Mocciola, per dare spazio ad un evento che, a mio parere, è fondamentale per il territorio e per la letteratura creativa che racconta di Paestum:

“BLU ABISSO” – Un monologo affascinante e profondo scritto e diretto da Antonio Mocciola, ispirato alla tomba del tuffatore.

Questa scelta è stata fortemente voluta poiché, essendo uno spettacolo scritto appositamente per Paestum, con una storia legata ad uno dei simboli più importanti di Paestum (il tuffatore) non poteva che essere accolto dalla sottoscritta riservandone la possibilità di debutto in anteprima assoluta a Paestum, prima di iniziare il suo viaggio in Italia, che contribuirà ad incrementare ancor di più la conoscenza della storia della Nostra terra.

L’evento chiuderà dunque la XIV edizione della Rassegna Teatrale Estiva “…dal Mito a + ∞” ma, contestualmente, simboleggerà un Nuovo Inizio poiché il 12 sera annuncerò al pubblico le DATE della prossima edizione della Rassegna Teatrale Invernale “…dal Mito a + ∞“.

La stessa resterà “aperta” per accogliere (essendo l’ Accademia culla e ventre d’Arte) nuove proposte da amici e colleghi che vorranno esibirsi nella nostra amata terra, creando scambio ed alimentando la possibilità di nuove letterature riguardo la storia della nostra Poseidonia.

Dopo il monologo sul "Tuffatore", la sera del 12 settembre, ci sarà anche "Claudio canta Claudia…e ritorno"

Un uomo, un artista straordinario che sta per salutare le scene, con un grandissimo evento all’ Arena di Verona, ed al quale mi sembrava opportuno rendere omaggio, con un racconto intimo e delicato, pianoforte e voce “

Vi aspetto numerosi.

Grazie sempre!

Con amore e gratitudine,

Sarah Falanga

INFO in BREVE:

Giovedì 12 settembre 2024, ore 21.30

NEXT – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio – località Cafasso (Capaccio Paestum – SA)

Durata: 2 h circa

Evento Gratuito – Ingresso Libero

Per ulteriori info: 333 7650338 (whatsapp)

