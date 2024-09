Maiori: comitato referendario scrive al prefetto

Il Comitato promotore per i referendum comunali nel Comune di Maiori, rappresentato dal Prof. Mario Civale, ha presentato un’istanza urgente al Prefetto della Provincia di Salerno.

L’istanza sollecita l’intervento del Prefetto per avviare le procedure referendarie su due importanti questioni di interesse pubblico: l’impianto di depurazione consortile e la galleria Maiori-Minori.

Il Comitato, costituito il 14 agosto 2024, ha regolarmente notificato al Sindaco di Maiori la richiesta di attivazione del referendum, corredata da 78 firme di cittadini elettori.

Tuttavia, ad oggi, il Sindaco non ha rispettato i termini previsti per la convocazione della Commissione per i Referendum, rischiando di ostacolare il voto popolare entro il 2025.

Il Comitato sottolinea che il diritto dei cittadini alla partecipazione democratica è garantito dallo Statuto comunale e dalle leggi nazionali vigenti.

Ha chiesto, di conseguenza, l’intervento del Sig. Prefetto, compresa, se necessario, la nomina di un Commissario ad acta, per assicurare il regolare svolgimento del processo referendario.