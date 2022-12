Bilancio positivo per la Notte della Prevenzione a Scafati.

Si è tenuta ieri 28 dicembre 2022 al Distretto 61 dell’Asl Salerno, nella sede di Scafati di via Passanti la prima notte della “Prevenzione” dedicata agli screening della cervice uterina e del colon retto con un buon riscontro di adesioni.



Dalle 17 alle 24 è stato possibile senza prenotazione e in maniera gratuita effettuare un pap test per le donne dai 25 ai 64 anni e ritirare o consegnare il kit per l’esame del colon retto rivolto a donne e uomini donne dai 50 ai 74 anni.

Il dottor Michele Cantelmi Responsabile del U.O. Materno Infantile e referente per lo screening della cervice uterina dell’Asl Salerno è soddisfatto della risposta dell’utenza che ha avuto a disposizione una ulteriore fascia oraria per effettuare il pap test e conoscere i servizi erogati dal consultorio che è sempre in prima linea per offrire servizi sempre più vicini alle esigenze delle donne.

Anche la dott.ssa Michelina Baldi referente distrettuale dello screening del colon retto è entusiasta dell’iniziativa e ringrazia anche i medici di medicina generale per il loro prezioso contributo.

Il Direttore Responsabile il dottor Pio Vecchione ringrazia tutto il personale che ha dato via a questo evento e sottolinea come sia sempre propenso e disponibile ad accogliere nuove iniziative per la promozione della salute nel nostro territorio. Sicuramente ci saranno altre repliche della notte della Prevenzione.