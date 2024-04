Bilancio Comune, Iannone (FdI): emblema del dilettantismo deluchiano

“La vicenda del bilancio del comune di Salerno che deve tornare in Consiglio comunale è l’emblema del dilettantismo e della disgregazione politica dei deluchiani. La città è allo sbando e si vede ad occhio nudo per quella che è la condizione dei servizi e la regressione sociale ed economica della comunità del capoluogo. Il bilancio è l’atto politico ed amministrativo fondamentale e fare queste figure significa certificare la crisi tecnico-politica. Il mito della vantata efficienza è smentito in maniera definitiva ed è addirittura necessario l’intervento di De Luca padre per governare lo sbando. Un tentativo di mettere una zeppa ad un tavolo che ha un piede segato”.

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.