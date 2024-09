BiblioCafè, tornano gli incontri d’autore al Sele d’Oro

Il BiblioCafè, nella sua veste di Incontri d’autore al Sele d’Oro, si conferma uno degli appuntamenti fissi del Premio Sele d’Oro Mezzogionro.

Non solo: quest’anno la sezione si arricchisce del progetto BiblioCafè per il Sele Tanagro, realizzato con il sostegno di Fondazione Con il Sud e Centro per il libro e la lettura, con la partecipazione del rapper napoletano Lucariello (Luca Caiazzo).

Si parte lunedì 2 settembre, alle ore 12.00 in piazza Garibaldi presso lo Spazio Bibliocafè di Oliveto Citra (SA), con Valeria Fatone e il suo libro “Il matrimonio, un lavoro come un altro. Analisi cinica di un’istituzione”, Gruppo Albatros Il Filo. Modera la giornalista Rossella Pisaturo. Martedì 3 settembre, stesso luogo e stessa ora, Sebastiano Martelli e Vincenzo Salerno, docenti del Dipartimento di studi umanistici Dipsum dell’Università degli Studi di Salerno, discuteranno della figura del poeta Rocco Scotellaro, “Un intellettuale contadino scrittore, oltre la modernità”. Mercoledì 4 settembre l’appuntamento con i libri e gli autori raddoppia: alle ore 12.00, in piazza Garibaldi, per il progetto “BiblioCafè per il Sele Tanagro”, sarà ospite Dario Sansone con “Santo Sud: a poetry sketchbook”, di Dario Sansone e Gianni Valentino, Comicon Edizioni. Alle ore 17.00, sempre in piazza Garibaldi e sempre nell’ambito del progetto “BiblioCafè per il Sele Tanagro”, spazio a “Libro insieme” con il rapper napoletano Lucariello (Luca Caiazzo). L’ultimo appuntamento con il BiblioCafè è in programma venerdì 6 settembre, alle ore 12.00 in piazza Garibaldi, con l’autrice Patrizia Bianco e il suo libro “Lo Chiamavano l’Incantato”, casa editrice Kimerik. Modera Rossella Pisaturo.

Il programma completo del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno è consultabile sul sito www.seledoro.eu