Sanificazione locali Sita Sud, i sindacati chiedono certificazione

Come richiesto dalla società SITA Sud, abbiamo chiesto le certificazioni in merito agli interventi che l’azienda effettua ad oggi nella sanificazione, pulizia ordinaria e disinfestazione sia dei locali aziendali che della flotta autobus adibita al trasporto pubblico locale.

In allegato, vi trasmettiamo la nostra comunicazione e la lettera inviata dalla società alle organizzazioni sindacali, nella quale la stessa azienda ammette che il problema persiste.

Nella fattispecie, nostro malgrado, quotidianamente ci pervengono segnalazioni delle pessime condizioni in cui versano gli uffici e gli stessi autobus. Abbiamo chiesto all’azienda un incontro per affrontare seriamente la questione, ma la stessa ci liquida con una risposta scontata e superficiale.

A nostro avviso, se l’azienda continua a far finta che il problema non esiste, porteremo i lavoratori a scioperare per la mancata sicurezza e igiene sul posto di lavoro.

Tra l’altro, per conoscenza, vi informiamo che l’azienda ad oggi non ha provveduto al riconoscimento del rappresentante della sicurezza sul posto di lavoro e pertanto, nei locali aziendali di Salerno, i lavoratori non hanno il proprio delegato per denunciare le mancanze aziendali.