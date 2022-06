Barriere architettoniche, il Comune lancia questionario online alla cittadinanza per segnalazione.

Un questionario online rivolto a tutti i cittadini, che vengono invitati a segnalare, in forma anonima, le barriere architettoniche presenti in città: è l’iniziativa del Comune di Salerno che ha avviato la redazione del “Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche” (Peba) che ha l’obiettivo di “indirizzare i futuri investimenti per una migliore accessibilità di spazi ed edifici pubblici”.

Il Peba, sottolinea il Comune, nasce con l’intento di mettere al centro dell’azione amministrativa “tutti i cittadini” e il loro diritto ad una “città accessibile e sicura”.

Il piano “consentirà di avere una mappatura completa e dettagliata di tutte le criticità/barriere ancora esistenti in tutti gli edifici e spazi pubblici e di stabilire i criteri di priorità e la programmazione degli interventi per la loro eliminazione”.

Contestualmente alle rilevazioni dirette sul territorio, verrà appunto avviato un questionario online per raccogliere le segnalazioni dei cittadini.

Tutti i dati forniti, assicura il Comune, saranno trattati in forma anonima e soltanto per le finalità statistiche nell’ambito del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche.

Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo pebasalerno@gmail.com (ANSA).