Avalanche Day, anteprima sabato 10 ad Eboli.

Musica, arte e cibo per valorizzare la storia. Al centro del progetto “Avalanche day” la rievocazione dello sbarco alleato sulle coste di Salerno. Uno dei momenti salienti della rievocazione storica sarà quello che si terrà in Piazza della Repubblica ad Eboli il 9 ottobre, città che ospita da dieci anni il Moa (Museum of Operation Avalanche) dedicato proprio allo sbarco alleato.

La storica Piazza verrà riportata indietro nel tempo al momento dello sbarco, allestendo un vero e proprio “villaggio” con la presenza di figuranti, ma anche di reperti bellici storici conservati gelosamente sia al Moa che da privati cittadini. La manifestazione ebolitana, che si inserisce nel più ampio progetto che investe i comuni della Piana del Sele, culminerà con la deposizione di una corona al Milite Ignoto.