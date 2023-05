Attracco Msc Opera e cerimonia del Crest a bordo.

MSC Crociere, il terzo brand crocieristico al mondo, leader di mercato in Europa, Sud America, Golfo Persico e Sud Africa, torna quest’anno a scalare la città di Salerno con ben tre navi e circa 7.000 turisti, dopo una parentesi durata otto anni.

Oggi il porto salernitano ha accolto infatti per la prima volta MSC Opera, tra le navi più moderne e tecnologicamente avanzate – anche sotto il profilo ambientale – della giovane flotta della Compagnia, composta da 21 moderne unità, destinate a salire a 23 entro il 2025.

Il 13 maggio sarà la volta di MSC Orchestra, mentre l’11 novembre è previsto l’arrivo di MSC Musica, per una movimentazione complessiva di circa 7.000 passeggeri che potranno così visitare le meraviglie di Salerno e i suoi bellissimi dintorni, recando un contributo economico significativo all’economia locale anche a livello di marketing territoriale in italia e all’estero.

Ad accogliere MSC Opera, attraccata al Molo Manfredi della “Stazione Marittima Zaha Hadid”, per la tradizionale “Cerimonia del Crest” con il Comandante Pietro Esposito, sono state oggi i rappresentanti delle principali autorità e istituzioni cittadine, tra i quali il sindaco Vincenzo Napoli, il Comandante della Capitaneria di Porto Attilio Maria Daconto, il presidente di Salerno Stazione Marittima, Giuseppe Gallozzi, l’On. Piero De Luca.

Luca Valentini, Direttore Commerciale di MSC Crociere, ha dichiarato: «La stagione estiva 2023 di MSC Crociere sta registrando un record di prenotazioni con il Mar Mediterraneo che si conferma grande protagonista. Su 21 navi dispiegate dalla Compagnia in tutto il mondo, ben 14 navigherannoinfatti nel Mare Nostrum, con 14 diversi porti di imbarco e oltre 4 milioni di ospiti movimentati.Siamo quindi particolarmente lieti di essere riusciti a tornare nel porto di Salerno con tre scali, rispettivamente di MSC Opera, MSC Orchestra e MSC Musica. Siamo stati accolti in una struttura crocieristica moderna e attrezzata, il cui rinnovo è stato possibile grazie a importanti investimenti e al lavoro di maestranze e professionisti locali.Ringraziamo le autorità, le istituzioni e tutti coloro che hanno reso possibile il nostro ritorno. Essere oggia Salerno è un’ulteriore conferma della centralità che la Campania riveste da sempre nelle destinazioni di MSC Crociere, compagnia che – è bene ricordarlo – è nata proprio in questa regione circa 30 anni fa. La città di Salernorappresenta un grande valore aggiunto per i nostri ospiti,che potranno visitare le numerose meraviglie della città e di tutto il territorio circostante».

«Avere l’opportunità di riaccogliere a Salerno le navi da crociera di MSC – ha dichiarato Giuseppe Gallozzi, presidente di Salerno Stazione Marittima SpA – è un’opportunità estremamente importante. È una duplice occasione per la città: poter dimostrare a un partner internazionale al top dell’eccellenza la qualità del servizio che siamo in grado di offrire e allo stesso tempo poter lavorare al meglio per migliorare costantemente la rete di attrazioni che Salerno mette in campo per ospiti e turisti provenienti da tutto il mondo. È su questo versante che stiamo lavorando quotidianamente. Siamo certi che insieme a tutti gli altri attori istituzionali, sapremo cogliere i risultati che Salerno merita ed è capace di offrire».

MSC Opera ha una stazza lorda di 65.591 tonnellate, una lunghezza di 275 metri e può ospitare a bordo fino a 2.600 passeggeri,oltre a circa 700 membri dell’equipaggio. La navedispone di 1.070 confortevoli cabinesingole, doppie, triple e quadruple, molte delle quali attrezzate per ospitare persone con disabilità o con mobilità ridotta.A bordo della nave vi sono attualmente circa2.000 passeggeri, che potranno così visitare le incantevoli bellezze di una città come Salerno, ricca di storia, arte e cultura, e del territorio circostante, farendo escursioni Pompei, Ercolano ein alcuni dei luoghi più suggestivi della Costiera.