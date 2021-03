Assemblea online sulla musica, la proposta del Comitato per il Forum dei Giovani.

Un’assemblea online sulla musica, per analizzare le problematiche che esistono sul territorio salernitano attorno a questo tema.

È questa la proposta del Comitato per il Forum dei Giovani di Salerno, l’intenzione è quella di raggiungere tutte le realtà giovanili che ruotano attorno alla musica, che siano amatoriali o professioniste.

L’invito è per domenica 28 marzo alle ore 16 sulla piattaforma Zoom, tutte le informazioni di accesso saranno reperibili sulle pagine social e sul sito del Comitato.

Attraverso questo mezzo si intende mettere in contatto quanti si interessano alla musica a Salerno e che, già da prima della pandemia, non trovavano il modo di esibirsi dal vivo. Come sarebbe, infatti, una città nella quale le forze giovanili ed artistiche vengono valorizzate? Come sarebbe una città nella quale chiunque sogni di fare il musicista o il cantante possa trovare un luogo nel quale provare, un luogo nel quale esibirsi, ma soprattutto una risposta precisa alle proprie problematiche?

Sono questi gli interrogativi che hanno mosso il Comitato per il Forum dei Giovani a impegnarsi su una tematica troppo spesso tralasciata, convinti che solo dall’unione tra tutte le realtà musicali di Salerno possa nascere una opportunità seria di fare della musica un lavoro oltre che una passione.

Il tutto rientra infine, nello stesso programma del Comitato, che chiede più partecipazione per i giovani proprio attraverso l’istituzione del Forum, una realtà che potrebbe dar voce a molte tematiche inascoltate.

È da tutto questo che parte l’invito, riportato anche sulla locandina dell’evento, a domandarsi cosa significa, cosa ha significato e cosa potrà significare fare musica a Salerno, parlarne insieme è una necessita impellente e non è possibile aspettare oltre, solo in questo modo si potrà far sì che vengano elaborate le giuste proposte.

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito web: www.comitatofdgsalerno.it