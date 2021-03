Area pneumologica dell’ospedale “da Procida” di Salerno senza medici: la denuncia della Uil Fpl provinciale.

Mancano i medici nell’area pneumologica dell’ospedale “da Procida” di Salerno. A denunciarlo sono Gerardo Apicella e Raffaele Albano, rispettivamente delegato aziendale e coordinatore provinciale della Uil Fpl Medici provinciale.

“Ai vertici dell’azienda “Ruggi” abbiamo più volte chiesto un incontro urgente sulle criticità assistenziali dell’area pneumologica e dalla carenza di dotazione organica di dirigenti medici nell’area assistenziale più esposta all’emergenza Covid”, hanno detto Apicella e Albano.

“La reiterazione di una nuova richiesta è motivata dal persistere delle criticità evidenziate nelle precedenti note in particolare per la carenza di dirigenti medici che sono sottoposti a turni di lavoro ad alta complessità assistenziale che non possono più attendere l’iter procedurale del reclutamento di personale medico, avviato dall’Azienda per l’area pneumologica, essendo pienamente e quotidianamente impegnati nella nuova ondata pandemica”.

Ricorrere a provvedimenti straordinari riorganizzativi, seppure temporanei fino all’integrazione dell’organico medico richiesto, appare per la Uil Fpl Medici di Salerno la risposta più adeguata alle sollecitazioni che quotidianamente arrivano dagli operatori e dai familiari dei pazienti.