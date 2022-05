Apre a Dubai il quarto Coffee Shop di Caffè Trucillo.

Nuova apertura per Caffè Trucillo negli Emirati Arabi Uniti. La torrefazione di Salerno specializzata da tre generazioni nel servire i migliori locali oggi presente in 40 Paesi esteri, da cui deriva il 60% del fatturato, continua la sua espansione in Medio Oriente.

La quarta caffetteria Trucillo a Dubai fa parte di un piano avviato nel 2019 dagli imprenditori salernitani con Arabian Horeca di MHAO Group. Trucillo è il caffè scelto dalla società di general trading fondata nel 1946 dalla famiglia Al Otaiba – una delle più antiche e influenti nella storia degli Emirati Arabi Uniti – per promuovere sul territorio il concept tradizionale di caffetteria all’italiana.

Il nuovo locale si trova nel lussuoso parco residenziale South Village in fase di costruzione con annesso golf 18 buche situato nel quartiere Dubai South. Questa location per il tempo libero offrirà un’ampia varietà di punti ristoro e negozi, un salone di bellezza e un supermercato. South Village dista 3 minuti dall’aeroporto internazionale di Al Maktoum ed è di facile accesso da Emirates Road. La sala accogliente è arredata da sgabelli alti che punta sul concept Grab and Go, per rendere fruibile il servizio da parte della clientela che non rinuncia a sorseggiare un buon caffè prima di recarsi al lavoro o durante lo shopping.

Anche gli altri tre coffee shop Trucillo si situano in altrettante posizioni strategiche della città: ad Al Seef, cuore culturale ed economico del Paese; all’interno del Dubai World Trade Center, l’edificio simbolo dell’espansione finanziaria e commerciale di Dubai, che ospita i grandi eventi; e all’interno della Sheikh Marwan Tower su Sheikh Zayed Road, vicino alla stazione Financial Center sulla linea rossa della metropolitana, cuore delle relazioni business. Il piano di sviluppo prevede nuove aperture negli Emirati.