Annus Christi, Marco Cristi al Teatro Ridotto sabato 12 per Che Comico.

Un viaggio comico esplosivo attraverso le ricorrenze e i momenti topici che compongono l’intero anno solare. Prosegue con “Annus Christi”, la stagione di Che Comico, ideata dalla Gv Eventi ed in programma tra il Teatro Ridotto e il Teatro delle Arti di Salerno.



Il Ridotto accoglie, sabato 12 e domenica 13 novembre Marco Cristi con questo nuovo spettacolo comico sui giorni d’oggi, le nuove generazioni il matrimonio e la vita di coppia.



«Gli sforzi profusi nella vita saranno congruamente retribuiti dalla vita stessa. Però ci vuole pazienza», afferma l’artista. Comico napoletano DOC, “missionario” della comicità, è pronto a tornare dal suo pubblico salernitano.



Dal cenone di Natale alle vacanze di Ferragosto, dalla estenuante gita di Pasquetta all’appena importata festa di Halloween, lo straripante Cristi mette in evidenza sul palco, in modo assolutamente esilarante, le contraddizioni e le caratteristiche peculiari dell’italiano in ogni momento dell’anno. Battute spiazzanti, scritte dalla penna del giovane Francesco Burzo, già autore di Francesco Paolantoni e Antonio D’Ausilio a Made in Sud, che, interpretate dal mattatore, diventano devastanti e lasceranno senza fiato gli spettatori, che si riconosceranno in ognuna delle abitudini festive raccontate durante lo spettacolo.

Marco Cristi ha cominciato la sua carriera come artista di strada per poi proiettarsi, come giovane cabarettista, nel panorama della comicità campana. Nel 2001 scrive “Chi disse donna disse danno”, che ha all’attivo circa 2600 repliche in 17 regioni d’Italia, nella Svizzera italiana e in Slovenia. Numerosi sono i premi e i riconoscimenti vinti, tra cui il Premio Massimo Troisi e il Premio Charlot.

INFO UTILI Lo spettacolo andrà in scena sabato alle 21.15 e domenica alle 19. La campagna abbonamenti: 10 spettacoli al costo di 110 euro, le 4 nuove produzioni a 70 euro. Per informazioni e prenotazioni: 089 233998 oppure 3274934684 – www.teatroridotto.com.