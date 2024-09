Ance vibranti sul Sentiero degli Dei

Sabato 28 settembre 2024 | ore 11:00

I SUONI DEGLI DEI – Concerti sul Sentiero degli Dei

đź“Ť Colle Serra – Sentiero degli DeiÂ

Ance Vibranti

Andrea Bisogno – Fisarmonica

Francesco Di Domenico – Clarinetto

Programma:  J. S. Bach (1685 – 1750), A. Vivaldi (1678 – 1741) , J. Pachelbel (1653 – 1706)

Il concerto si terrĂ lungo il Sentiero degli Dei presso la localitĂ Colle Serra (40 minuti da Agerola – Bomerano | 1:30 h da Praiano | 1:30 da Positano – Nocelle).

LA LOCATION:Â Colle La Serra

La località Colle La Serra si trova a 578 s.l.m. Qui ammiriamo il pinnacolo dedicato a Ettore Paduano. Socio del Club Alpino Italiano (CAI). Paduano, è stato uno dei primi a valorizzare il sentiero, battezzandolo appunto il Sentiero degli Dei. La targa apposta sul pinnacolo riporta: “Su questo Sentiero degli Dei Ettore Paduano iniziò alla montagna tanti giovani soci della sezione di Napoli del Club Alpino Italiano”.

LA MUSICA – Il duo Ance Vibranti nasce nel 2018 a Cava de’ Tirreni (Sa) dalla passione dei due musicisti per il repertorio cameristico. Sin dal primo momento Andrea Bisogno e Francesco Di Domenico si sono trovati in perfetto accordo sul modo di esprimersi e di interpretare il repertorio ed hanno così deciso di dedicarsi in modo particolare alla musica da camera. Inizia così un percorso ricco di concerti, manifestazioni ed eventi che li vede protagonisti, insieme, sia in Campania che in altre regioni italiane. Il loro consolidato rapporto artistico e di amicizia dura da vent’anni, durante i quali hanno vissuto tantissimi eventi culturali di vario genere.

RACCOMANDAZIONI | Consigliamo ai partecipanti dei concerti di:

– indossare abbigliamento comodo e adatto alle temperature della stagione;

– calzare scarpe da trekking;

– portare con se una bottiglia d’acqua.

Per partecipare al Concerto è attivo il servizio NAVE + BUS | by TRA.VEL.MAR.

NAVE >Â da Salerno (8:40) | da Maiori (8:25) | da Minori (8:35)

+ BUSÂ > da Amalfi per Agerola (Bomerano) ore 9:30

Dopo l’evento sarà possibile concludere il Sentiero degli Dei fino a Nocelle (Positano) e ritornare #viamare a bordo dei traghetti di Tra.Vel.Mar. www.travelmar.it

L’evento è stato ideato da Gennaro Amendola e organizzato dal Comune di Praiano in collaborazione con Pelagos-Associazione, A.M.C.A. (Associazione Musicale Costiera Amalfitana) , la Parrocchia di San Gennaro di Praiano e Tra. Vel. Mar. – trasporti veloci marittimi della Costiera Amalfitana.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

La partecipazione è libera e gratuita.

!!! Qualora il maltempo impedisca di raggiungere il luogo, per la sicurezza di tutti, il concerto si svolgerà in un nuovo luogo o sarà posticipato a una nuova data.

Per informazioni: Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano | Tel. 0039 089 874557 – 0039 342 060 2674 | Email: infopoint@distrettocostadamalfi.it

La brochure con il programma dell’evento è disponibile a questo link https://t.ly/QvBA0Â