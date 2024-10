Alternative alla sigaretta tradizionale: cosa prendere in considerazione

Sigarette, sigari e affini hanno monopolizzato per lungo tempo il mercato dei prodotti per fumatori adulti.

A partire dai primi anni Duemila, però, lo scenario è lentamente cambiato, grazie all’introduzione di particolari dispositivi elettronici, che costituiscono ad oggi la principale alternativa al fumo tradizionale.

Si tratta, nello specifico, delle sigarette elettroniche e dei riscaldatori (o ‘HP’, Heating Product); di seguito, vediamo quali sono le caratteristiche tecniche e funzionali che contraddistinguono le due tipologie di prodotto.

Riscaldatori di tabacco o erbe a base di nicotina

Mentre nei tradizionali prodotti da fumo, come le sigarette o i sigari, il tabacco brucia completamente, nei riscaldatori non viene innescato il processo di combustione. Tali dispositivi sono dotati di un apposito slot all’interno del quale va inserito uno stick monouso; questi contiene una miscela di tabacco oppure di erbe a base di nicotina, spesso aromatizzata con fragranze fruttate o fresche.

Le miscele vengono riscaldate, seguendo specifici profili di temperatura, in maniera tale da produrre un vapore contenente nicotina. L’assenza di combustione fa sì che il dispositivo non produca cenere o residui solidi; il processo di riscaldamento viene controllato mediante appositi software e sensori, in grado di modulare la temperatura impedendo che la miscela possa bruciare. I dispositivi riscaldanti, infatti, sviluppano temperature piuttosto elevate (poco al di sotto dei 300°) ma comunque non sufficienti a innescare la completa combustione del mix di tabacco o a base di erbe con nicotina.

Alimentati da batterie agli ioni di litio, questi dispositivi scaldano le miscele tramite sistemi resistivi o induttivi. I primi sfruttano una resistenza, ovvero una componente realizzata in materiale con capacità conduttive che si surriscalda quando viene percorsa dalla corrente elettrica. Il calore così prodotto si espande verso la camera di riscaldamento in cui è inserito lo stick monouso, scaldando la miscela di tabacco o alle erbe con nicotina.

I prodotti che invece fanno ricorso alla Induction Heating Technology come, ad esempio, il nuovo glo™ HYPER, sono dotati di un sistema di riscaldamento a induzione. Lo slot che contiene gli stick con le miscele è avvolto da una bobina metallica elicoidale; quando viene attraversata dalla corrente elettrica, genera un lieve campo elettromagnetico dal quale, a sua volta, si sprigiona il calore che scalda il tabacco (o le erbe) dall’esterno verso l’interno.

Le sigarette elettroniche (e-cig)

Approdate sul mercato all’inizio del nuovo Millennio, le sigarette elettroniche differiscono tanto dai tradizionali prodotti a base di tabacco da bruciare quanto dai riscaldatori sopra descritti.

Il motivo è semplice: le e-cig, di base, sono dispositivi di vaporizzazione che non contengono tabacco. Essi producono un aerosol, caratterizzato da concentrazioni variabili di nicotina, riscaldando e nebulizzando una soluzione liquida, contenuta in una cartuccia. I liquidi utilizzabili per caricare le sigarette elettroniche sono a base di acqua e aromi, e contengono sostanze quali il glicerolo, la glicerina vegetale o il glicole propilenico. Per quanto riguarda la quantità di nicotina, i livelli variano dai un minimo di 6mg/ml a un massimo di 18mg/ml, benché siano disponibili anche soluzioni completamente prive di nicotina.*

Ma come funziona, dal punto di vista strettamente tecnico, una e-cig? La risposta è semplice: il dispositivo monta al suo interno un cleromizzatore (ossia un atomizzatore) che scalda il liquido presente nella cartuccia fino a vaporizzarlo. Per questo, l’utilizzo della sigaretta elettronica viene definito ‘svapo’ o ‘svapare’ (dall’inglese vape o vaping). I prodotti che appartengono a questa categoria commerciale si possono suddividere in:

sigarette elettroniche a ‘sistema aperto’ , se la cartuccia è ricaricabile dall’esterno;

, se la cartuccia è ricaricabile dall’esterno; sigarette elettroniche a ‘sistema chiuso’, se la cartuccia va sostituita per intero una volta esaurito il liquido al suo interno.

