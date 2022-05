Al Teatro delle Arti giovedì 26 e venerdì 27 il primo saggio di DanzAmì: sette le diplomande.

Giovedì 26 e venerdì 27 maggio 2022, dalle ore 20, sul palcoscenico del Teatro delle Arti a Salerno ci sarà la prima uscita ufficiale delle allieve della scuola di danza “DanzAmì” diretta da Roberta Dipino e Ketty Lanzara. Un vero e proprio passaggio di testimone da Antonella Iannone che dopo più di 40 anni lascia la direzione della scuola che ha sede in via Crispi a coloro che sono state prima sue allieve e poi strette collaboratrici per l’insegnamento della danza. Un battesimo che ha il sapore di una rivincita artistica dopo mesi di sofferenza a causa della pandemia. Forza di volontà e desiderio di non arrendersi sono state le costanti della neonata “DanzAmì”, il cui nome nasce dalla fusione delle parole danza e amicizia.

Sette sono le diplomande che quest’anno calcheranno le tavole per quello che è il momento più atteso dopo anni di studio e sacrifici, il passo d’addio: Aurora Convertini, Claudia Landi, Ilaria Napoli, Melania Nicastro, Giulia Pisanti, Chiara Renda e Chiara Viglione.

Il programma di entrambe le serate prevede in apertura “Paquita”, un libero adattamento dal balletto del coreografo Marius Petipa, con la partecipazione dei corsi superiori di danza classica e la partecipazione straordinaria dei ballerini Simone Liguori e Luigi Pagano. A seguire, l’omaggio all’arte circense con le allieve dei corsi inferiori di danza classica e moderna. Per questa coreografia ad interpretare il direttore sarà il ballerino Luigi Pagano. Per il terzo ed ultimo quadro, che avrà in scena i corsi superiori ed inferiori di danza moderna e contemporanea, è stato scelto come titolo “Camera con vista”, nato da un’idea di Ketty Lanzara che ha firmato le coreografie con Antonello Apicella.

TUTTE LE ALLIEVE. Sara Annecchiarico, Isabel Anzalone, Roberta Attademo, Claudia Cacciatore, Sveva Cadeddu, Fiorella Cantillo, Maria Cantillo, Martina Cardea, Alessandra Comunale, Sofia Comunale, Aurora Convertini, Giulia Cuomo, Federica Cusato, Chiara D’Agostino, Maria Chiara D’Andria, Sofia De Angelis, Shakira De Marco, Francesca De Falco, Andrea De Santis, Ginevra Di Crescenzo, Carmen Di Stefano, Laura Esposito, Francesca Gallo, Elena Gambardella, Sofia Giorleo, Alice Guadagno, Eleonora Izzi, Claudia Landi, Claudia Liguori, Dalila Longobardi, Rebecca Madonna, Arianna Martellone, Eleonora Merola, Lucia Merola, Flavia Musio, Sveva Musio, Ilaria Napoli, Melania Nicastro, Claudia Notari, Alessandra Papandrea, Federica Pesce, Benedetta Picarella, Vittoria Picarella, Giulia Pisanti, Beatrice Racinaro, Maria Pia Ramponi, Chiara Renda, Emma Paola Romano, Geraldine Rubano, Santiago Rubano, Fabrizio Salernitano, Chiara Santandrea, Roberta Sellitti, Ilaria Senatore, Miriam Senatore, Beatrice Siani, Giulia Ashley Sole, Emmanuela Sollazzo, Francesca Sorrentino, Martina Staibano, Rosanna Vasaturo, Giulia Venditto, Chiara Viglione e Letizia Visconti.