Al Social Tennis Club il Torneo Open singolare femminile con tenniste di tutta Italia

Alle battute finali il Torneo di Tennis Open singolare femminile “La Tramontina”, al Social Tennis Club (via Garzia) di Cava de’ Tirreni. Stasera, a partire dalle ore 18,30, nella semifinale si sfideranno Sara Milanese (19 anni), già vincitrice della precedente edizione del torneo, tesserata con il TC San Giorgio del Sannio, classifica 2.2 (best ranking WTA 1100) testa di serie n.2 e Francesca De Matteo, circolo TC 2002 Benevento. A seguire il confronto tennistico sarà tra Giorgia Pinto (32anni), tesserata con AT Tolentino e con classifica 2.1 (Best ranking WTA 696) testa di serie n.1. e Valeria Acquaviva, circolo Match Ball Napoli. La finale si terrà domani alle ore 19, sempre sui campi del Social Tennis Club.

Il torneo – che si avvale del patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni – mette in palio un montepremi di 3mila euro. Seguirà, a partire dal 27 giugno, il Torneo di Tennis Open singolare maschile “Damarila”, per il quale sono attesi oltre 100 partecipanti.

«Il grande tennis torna ad appassionare Cava de’ Tirreni sulla scia del rinnovato entusiasmo per questo sport che sta destando un interesse sempre crescente anche grazie ai successi del tennista Jannik Sinner – spiega il presidente del Tennis Club di Cava, Luca Ricciardelli – La città di Cava ancora una volta ospita un evento tennistico di livello nazionale, con un ricco montepremi che è il più alto della regione. Ringrazio l’amministrazione comunale per aver patrocinato l’iniziativa e il main sponsor nella persona di Armando Montella, che con la sua azienda sostiene l’evento da due anni, oltre a tutti gli sponsor partner che contribuisco alla realizzazione del torneo».

Punto di riferimento della vita sportiva cavese e centro di aggregazione storico della città, il Social Tennis Club di Cava ha assistito, nel corso dell’ultimo anno, ad un completo restyling della struttura che ha ospitato diverse attività di promozione legate al tennis. Tra queste gli open day scolastici con il progetto “Racchette in classe”, lezioni gratuite per principianti e il campo estivo per bambini, attualmente in corso.

Main sponsor “la Tramontina” di Armando Montella. Sponsor partner: Medea – Metalli decorati affini; Agaton for your health; Sautech group; Nuova Partenope nuoto; A Casa di Simone Troisi; Rispoli Pescheria; Teri – Medicina fisica e riabilitazione; Nusco – arredo giardino; Minerva – laboratorio analisi; Proto Design

Info: Si potrà assistere gratuitamente alla finale, fino ad esaurimento posti disponibili.