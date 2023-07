Al campo di rugby “Margiotta – Minelli” di Mercato Sanseverino festa di fine anno agonistico dell’Associazione Salerno Rugby con consegna di attestati e nomina dei Soci Onorari.

Giornata di giochi e divertimento al campo di rugby di Ciorani di Mercato San Severino, per i tanti giovani rugbisti dell’Associazione Salerno Rugby”, presieduta dal dottor Giuseppe Forestiero, che questa mattina ha consegnato attestati di gratitudine e nominato “Soci Onorari” coloro che quest’anno sono stati vicino al sodalizio sportivo e che hanno collaborato alla realizzazione dei tanti eventi organizzati, ricordati dal presidente:” Il convegno intitolato “Bullismo e Cyberbullismo”, con il Sostituto Procuratore Morris Saba e altri esperti di questa tematica, organizzato nell’Aula Consiliare “Carmine Manzi” del Comune di Mercato San Severino, con il patrocinio dalla “Federazione Italiana Rugby Campania”, presieduta dal dottor Giuseppe Calicchio, dal Comune di Mercato San Severino, nella persona del Sindaco Antonio Somma, da due Club Rotary del territorio: il “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”, presieduto dal professor Angelo Gentile, e il “Rotary Club Salerno”, presieduto dal Cavalier Tony Ardito; dalla Pro Loco di Mercato San Severino, presieduta dal dottor Alfonso Ferraioli; dal “Consorzio di Bonifica Integrale”, nella persona dell’avvocato Rosario D’Angelo, e dal CONI Campano rappresentato dal Delegato Provinciale CONI Salerno , la dottoressa Paola Berardino”; il concorso” Il Salerno Rugby contro il bullismo” aperto ai giovani del territorio con età fino a 16 anni, realizzato con i ragazzi delle scuole con la collaborazione della Vicesindaco Enza Cavaliere e della professoressa Assunta Alfano, Assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di Mercato San Severino e con il professor Franco Salierno, Responsabile del progetto scuole delle FIR Campania; la presentazione del libro ” Il Rugby prima del Sei Nazioni. Le origini dell’Italia, gli esordi, le sfide coi maestri, i mondiali”, scritto da Cristian Lovisetto, Davide Macor e Andrea Pelliccia che ci ha raccontato l’affascinante storia del rugby italiano; l’incontro – allenamento con la rugbista salernitana Giada Franco, della Nazionale Italiana Femminile di rugby, che ha partecipato anche al mondiale di rugby femminile dove la Nazionale Italiana è arrivata, per la prima volta nella storia”. Il presidente Forestiero ha ricordato che l’associazione collabora con il CUS dell’Università di Salerno, con una casa famiglia del territorio, con l’Università Pegaso e con il “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”. Forestiero ha anche presentato i componenti del nuovo Consiglio Direttivo: Fabio Gasparini Vicepresidente, Valeria Del Prete Segretaria e Tesoriere. Consiglieri Giacomo Gatto e Antonio Carmine Roberto. Lucio Radetich Direttore Tecnico e Responsabile del campo da rugby dedicato a Silvano Minelli e Antonio Margiotta.

Nominati Soci Onorari dell’ASD Salerno Rugby i Past President del “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”: Antonella Cocurullo, Angelo Gentile, Vittorio Villari e Carmelo Orsi, nutrizionista del sodalizio sportivo. Soci Onorari sono stati nominati Valeria Ferrara e Giuseppe Alfinito. Il dottor Giacomo Gatto, Addetto Stampa della “Salerno Rugby” e Consigliere con delega al rapporto con le Istituzioni, ha ricordato che è stato organizzato un Campus gratuito dedicato ai bambini delle scuole elementari e medie del Comune di Bracigliano fortemente voluto dal Sindaco Giovanni Iuliano e seguito dall’Assessore Maria Siniscalchi :” Un Campus dedicato non solo al rugby, che abbiamo insegnato e giocato insieme agli alunni delle scuole e ai giovani allievi della “Salerno Rugby”, ma anche a tante altre attività: educazione ambientale, civica, musicale. Ci sono stati anche vari incontri come quello sul bullismo con la psicologa Francesca Saccà che, oltre ad allenare i ragazzi, cura l’aspetto motivazionale degli atleti della “Salerno Rugby”. Il nuovo presidente del “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”, l’avvocato Antonino Sessa, Professore Ordinario di Diritto Penale presso l’Università di Salerno, ha annunciato che a settembre nascerà il nuovo “Club Interact Salerno Nord dei Due Principati”: “Sarà guidato da Giacomo Gatto e costituito prevalentemente dai giovani atleti della “ASD Salerno Rugby”; la loro sede sarà proprio qui nella “Club House “del campo da rugby “Margiotta- Minelli”. L’avvocato Sessa ha anche annunciato che il presidente Forestiero, sarà nominato Delegato allo Sport del “Rotary Club Salerno Nord” di cui è socio. Il Presidente Nazionale della IFSR, Dino Bruno, che ha consegnato al presidente Forestiero il gagliardetto dell’associazione “International Fellowship of Scouting Rotarians” (IFSR), l’organizzazione costituita da Rotariani coinvolti nello scoutismo, ha annunciato che, grazie alla proposta del “Salerno Rugby”, sarà avviata una collaborazione tra i giovani soci dei due sodalizi e con il costituendo “Club Interact”:” I ragazzi per il Rotary e per il movimento Scout sono fondamentali e rappresentano la base di partenza di quasi tutte le nostre attività”. Presente l’avvocato Fabrizio Senatore che è stato il primo presidente del “Salerno Rugby” come ha ricordato il già arbitro nazionale di rugby Lucio Radetich:” Naturalmente non del primo “Salerno Rugby”, fondato nel 1953, ma di quello nato successivamente, ventitré anni fa”. L’avvocato Senatore, già presidente Regionale della “Federazione Italiana Rugby”, ha donato alla “Salerno Rugby” tutti i trofei vinti negli anni dalla società rugbistica, da lui custoditi: “Questa deve essere la loro casa!”. Attestato di merito al presidente del “Rotary Club Salerno”, il Cavalier Tony Ardito, ritirato dal Presidente Incoming Umberto Maria Cioffi che ha sottolineato i valori che accomunano il Rotary e il Rugby. Attestato per la dottoressa Roberta Manzo Responsabile SOSC Polizia Postale di Salerno, (Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica) della Polizia di Stato, che intervenne al convegno sul bullismo. Attestato di gratitudine al presidente della “Federazione Italiana Rugby Campania” Giuseppe Calicchio e al Delegato Provinciale FIR Giovanni Cannoniero che è sempre stato molto vicino all’associazione.(Foto di Maria Rosaria Galdi, Dino Bruno e Lucio Radetich).

Aniello Palumbo