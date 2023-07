Domani ultimo giorno della quinta edizione del “Festival Arte& Cultura” a Montecorvino Rovella.

Ancora per un giorno sarà possibile ammirare, presso il Complesso Monumentale di Santa Sofia di Montecorvino Rovella, le meravigliose opere di 37 artisti provenienti da tutta la Campania e non solo che hanno partecipato alla quinta edizione del “Festival Arte& Cultura”, diretto artisticamente dal dottor Giuseppe Carabetta, con il patrocinio del Comune di Montecorvino Rovella nella persona del Sindaco, l’avvocato Martino D’Onofrio, Consigliere Provinciale con Delega all’Edilizia Scolastica, che cinque anni ebbe l’idea di organizzare questo importante evento artistico, insieme al dottor Giuseppe Carabetta, al Presidente della Pro Loco Fernando Moscariello, all’artista Maurizio Gallo, al Cavaliere Mario Fortunato e al musicista Vittorio Bruzzese, che compongono il Comitato Organizzatore.

La serata inaugurale è iniziata con il taglio del nastro del Sindaco Martino D’Onofrio e del Vicesindaco Corrado Volpicelli, con la benedizione di Don Francesco Mongiello, parroco della chiesa di San Pietro, e con l’esecuzione dell’Inno di Mameli, proposto dal violinista Daniele Gibboni e dalla pianista Gerardina Letteriello, che hanno anche eseguito la famosa Ciarda di Monti. Il Sindaco Martino D’Onofrio ha sottolineato l’importanza della manifestazione:” Grazie a questo Festival, che è ormai diventato un appuntamento fisso, e a tante altre iniziative che stiamo organizzando in questo luogo storico al quale stiamo dando la dignità che merita, siamo sulla strada giusta per valorizzare il nostro bellissimo Comune “. Il Festival è organizzato con la collaborazione della Pro Loco di Montecorvino Rovella, presieduta da Fernando Moscariello, che ha ricordato la mission della Pro Loco:” Cerchiamo di proporre gastronomia e cultura e dare supporto ad iniziative come il “Festival Arte&Cultura” che consentono di far conoscere il nostro patrimonio artistico e di valorizzare il nostro territorio”. L’evento è ormai inserito ogni anno nel calendario degli eventi culturali organizzati dal Comune di Montecorvino Rovella come ha ricordato l’Assessore alla Cultura e Delegata agli Eventi del Comune di Montecorvino Rovella, la dottoressa Stefania Quaranta:” Abbiamo messo a sistema tante attività coordinandole e creando un cartello che terminerà il 14 settembre. Tante saranno le occasioni per venire a Montecorvino a trascorrere delle belle serate”. Il Consigliere Regionale Andrea Volpe ha ringraziato tutti gli organizzatori del Festival e lanciato una importante idea: “Vorrei creare una rete con alcuni comuni del territorio e, con il Comune di Montecorvino Rovella capofila, organizzare varie iniziative, vari eventi di arte e di cultura che ruotino attorno al Festival e valorizzino il territorio”. Il già Senatore Alfonso Andria, Presidente del “Centro Europeo dei Beni Culturali che ha sede a Ravello, ha sottolineato l’importanza di promuovere il territorio e le sue radici culturali:” Un contenitore come il Complesso di Santa Sofia che si apre al territorio è un segnale positivo: è importante puntare sulla cultura come motore di sviluppo locale”. A portare i saluti del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, è stata la Consigliera Comunale Tonia Willburger che crede molto nella diffusione dell’arte:” Ci accomuna e ci dà la spinta per andare avanti: le istituzioni devono essere vicine ad eventi come questo” La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Montecorvino, della Pro Loco, della Provincia, della Regione e anche della “Società Dante Alighieri” di Salerno, presieduta dalla professoressa Pina Basile; dell’Associazione Nuova Scuola Medica Salernitana, presieduta dal dottor Pio Vicinanza e dal professor Carlo Montinaro e dell’Associazione Medici Artisti presieduta dal dottor Vincenzo Pagliara. Il dottor Giuseppe Carabetta ha ringraziato tutti gli amici per il supporto dato e presentato i 37 artisti partecipanti che espongono ognuno due opere: pittori, ceramisti, fotografi, scultori di livello nazionale e internazionale: Rosanna Anelli, Romeo Baffo, Antonio Boffa, Giuseppe Carabetta, Rocco Cardinali, Pasquale Ciao, Tiziano Ciao, Angela Cialeo, Carlo Cordua, Lello D’Anna, Malgary Del Priore, Michelangelo Della Morte, Costantino Di Renzo, Rosalba Fatigati, Cinzia Gaudiano, Gianluigi Iovino, Giampaolo Lambiase, Chiara Landi, Gisella Landi, Adelio Lanzalotti, Jeff Lanzetta, Pasquale Liguori, Cosimo Mannu, Giuseppe Maresca, Laura Marmai, Gilda Pantuliano, Roberto Pellecchia, Saverio Pellegrino, Simona Proto, Lucio Ronca, Ferdinando Russo, Luigi Scarpa, Loredana Sinno, Francesca Strino, il compianto Gianni Strino, Antonello Valitutto, Pasquale Zaccarella. Il Maestro Costantino Di Renzo a nome di tutti gli artisti ha ringraziato il dottor Carabetta e ricordato che:” L’Arte è una cosa seria! Ma per essere artisti bisogna essere un po’ pazzi: fuori dalle coordinate normali della realtà”. (Foto di Salvatore Cerino).

Aniello Palumbo