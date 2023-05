Adeca e Rotary “Amici per la pelle”. Anche a Salerno la giornata di prevenzione dei tumori cutanei.

Oltre venti cittadini salernitani, si sono sottoposti questa mattina, presso la “Farmacia Costabile” di Via Salvatore Baratta, allo screening gratuito di prevenzione del tumore della pelle, nell’ambito della “Giornata di prevenzione dei tumori cutanei” organizzata, su tutto il territorio regionale, dall’ADECA, l’Associazione Dermatologi Campani, in collaborazione con 25 Club Rotary facenti parte del “Distretto Rotary 2101” presieduto dal Governatore Alessandro Castagnaro. “Il Club promotore, per quanto riguarda il Rotary, è stato il “Rotary Club Campania Napoli” ha spiegato la professoressa Rita Colace, presidente del “Rotary E-Club Due Golfi “, che ha ringraziato il dottor Antonello Costabile per aver messo a disposizione i locali della farmacia:” Ha anche allestito una sala con tutta la strumentazione utilizzata per effettuare le visite”. Ad effettuare le consulenze dermatologiche gratuite è stata la dottoressa Amalia Vitiello, specialista in Dermatologia e Venereologia, rappresentante del gruppo di dermatologi campani che si occupano della tricologia e annessi cutanei, che con l’aiuto di uno strumento che si chiama dermatoscopio ad epiluminescenza ad alta risoluzione, ha esaminato tutti i nei presenti sulla pelle dei pazienti (mappatura dei nei):” Tra i pazienti visitati abbiamo riscontrato un paio di casi di carcinomi basocellulari”- ha spiegato la dermatologa salernitana che ha ricordato che il melanoma cutaneo è un tumore maligno della pelle influenzato da fattori genetici e dall’esposizione al sole:” Sicuramente devono evitare di esporsi troppo al sole i soggetti fotosensibili, con fototipo chiari. Anche i lavoratori che svolgono la loro attività prevalentemente all’aperto: muratori, carpentieri, contadini, hanno una percentuale maggiore di essere colpiti. È importante fare prevenzione, con almeno un controllo annuale dei nei. La diagnosi precoce è fondamentale per poter guarire al 100%”. La dottoressa Vitiello ha spiegato che è importante proteggersi dal sole:” Sia con l’abbigliamento, sia con creme protettive, proprio perché la maggiore causa ambientale per l’insorgenza del melanoma è la prolungata e non protetta esposizione a radiazioni solari ultraviolette di tipo UVB. Anche chi ha un fototipo scuro, quando va al mare, deve usare delle creme protettive. È consigliabile, inoltre, evitare di esporsi al sole dalle ore 12 alle ore 16, meglio prima o dopo, quando le radiazioni solari sono meno intense”. La dottoressa ha spiegato che è importante fare prevenzione primaria già dall’età infantile:” Dai dodici anni in poi è opportuno sottoporsi annualmente ad una visita specialistica di controllo”. Anche l’alimentazione corretta può aiutare:” Consigliamo di mangiare frutta e verdura: fornisce un apporto di carotene, di vitamina A e Vitamina E adeguato”. Hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione la dottoressa Giacinta Staffieri, segretario del Club, e i dottori rotariani Pietro Costabile e Dino Bruno.

Aniello Palumbo