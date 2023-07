Ad Atrani attiva la prima eco isola di prossimità in Costiera

Si sono concluse le operazioni di messa in opera della nuova isola ecologica di prossimità, alimentata grazie a fotovoltaico e rete elettrica, nei pressi del punto di raccolta già in funzione su piazzale Marinella. E ieri mattina, alla presenza di Amministratori, tecnico comunale e rappresentanti di Miramare Service Srl, la nuova attrezzatura è entrata ufficialmente in funzione.

L’eco-isola, prodotto di punta della Ecocontrol Gsm Srl di Termoli, è un macchinario automatizzato che nasce come supporto alla raccolta differenziata ed è in grado di tracciare in modo preciso e completo tutto il materiale conferito, abbattendo i costi.

La nuova isola ecologica di prossimità si rivolge in via sperimentale alle strutture ricettive presenti sul territorio che potranno, in questo modo, conferire multimateriale, vetro e carta e cartone tutti i giorni (tranne la domenica) dalle 11.30 alle 12.30. Ad ogni struttura è associata una scheda magnetica che consentirà l’identificazione e l’apertura, tramite sensore a sfioro, degli sportelli volumetrici; in questo modo sarà possibile, grazie ad un avanzato software di gestione, controllare da remoto ed in tempo reale il livello di riempimento dei contenitori, visualizzare i conferimenti e contabilizzare e programmare il ritiro dei rifiuti.

Le frazioni umido e secco, invece, potranno essere conferite sempre dalle 11.30 alle 12.30 direttamente presso il punto di raccolta tutti i giorni, tranne la domenica, dove è prevista la presenza di un operatore che si occuperà di convogliare i rifiuti all’isola. L’operatore, che sarà presente sul territorio fino al pomeriggio, si occuperà anche dello svuotamento e della sistemazione dei cestini presenti lungo le vie del borgo.

Tutto questo è stato possibile grazie alla riorganizzazione dei servizi in vista della stagione estiva garantito dalla piena sinergia con Miramare Service Srl, e rientra nel riassetto generale messo in campo dall’Amministrazione che ha consentito di ridurre le tariffe Tari del 20% a tutti i cittadini e di aumentare i servizi alle strutture ricettive, senza aumentarne i costi complessivi.

“Siamo fieri di inaugurare la prima eco-isola di prossimità della Costiera” dice l’Assessore all’Igiene urbana Enza Gambardella “e consapevoli che, per avere strade e vie pubbliche più ordinate e pulite dobbiamo lavorare assieme, cittadini ed Amministrazione. L’eco-isola rappresenta un grande passo avanti verso una gestione dei rifiuti più efficiente e sostenibile. Ringraziamo i dipendenti comunali per il loro prezioso contributo nell’acquisto e nella messa in funzione dell’isola; un ringraziamento va anche alla Miramare per aver reso possibile la realizzazione di questo servizio potenziato per le strutture ricettive.”

“Il riassetto generale dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti è stato reso possibile” spiega l’Assessore al bilancio Michele Siravo “anche dall’aggiornamento delle schede anagrafiche delle tantissime strutture ricettive presenti sul territorio comunale: ciò ha consentito, oltre al maggiore controllo delle attività irregolari presenti sul territorio, di suddividere equamente gli oneri tra i cittadini, che si sono anche ridotti, e addirittura di aumentare i servizi, con evidenti vantaggi per tutti. Siamo orgogliosi di fare la nostra parte per un futuro sostenibile e responsabile per la nostra comunità e l’intera Costiera Amalfitana.”