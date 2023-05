9 maggio. Scuola in festa per la nascita dell’Europa. Al De Filippis Galdi dibattiti sul tema.

La scuola festeggia la Giornata dell’Europa che si svolge ogni anno il 9 maggio per celebrare la pace e l’unità. Era il 1950 quando l’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman espose l’idea di una nuova forma di collaborazione politica che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee, mettendo in comune le produzioni di carbone e acciaio. Fu l’atto di nascita di quella che oggi è l’Unione europea. Una realtà che ha promosso una identità che, sebbene non completamente realizzata, ha aperto a nuove forme di comunicazione e di scambio e che, nella scuola, ha favorito il confronto tra studenti e docenti dei Paesi europei attraverso il Programma Erasmus.

A Cava de’ Tirreni, il Liceo De FilippisGaldi, guidato dalla Dirigente scolastica Maria Alfano, partecipa attivamente al Programma con diversi progetti, perché scuola “accreditata”.

L’assegnazione di un accreditamento Erasmus (Azione KA 120) è il riconoscimento da parte dell’Agenzia Europea di aver messo a punto un piano per realizzare attività di mobilità di qualità elevata che si inserisce nel quadro di un’iniziativa più ampia di sviluppo della propria organizzazione verso una collaborazione europea sempre più profonda.

Nel mese di ottobre è stato concluso un progetto KA1(Let’sBuildour Future) per la formazione dei docenti e personale ATA con venti partecipanti. La formazione ha riguardato la frequenza di corsi e visite delle istituzioni scolastiche in Finlandia, Svezia e Irlanda.

E’ in corso ancora un progetto KA1(Teachers for the Future) che prevede Jobshadowing e Formazione:in merito alla prima modalità,i docenti hanno operato ad Elche e a Gijon, in Spagna, mentre la settimana prossima sarà Vienna la destinazione; nel mese di settembre altri docenti si recheranno a Santarem in Portogallo e a novembre a Parigi La formazione, invece, vedrà impegnati, a Dublino, sei professori in corsi specifici sulla metodologia CLIL (Insegnamento in lingua di una disciplina) e sulla lingua inglese.

Il liceo De FilippisGaldi, inoltre, sta curando un progetto di mobilità in piccola scala in collaborazione con la scuola spagnola IES La Asuncion di Elche che prevede la mobilità per dieci studenti, dopo aver accolto qui a Cava altrettanti alunni spagnoli. Il progetto, che si svilupperà in due anni, ha come finalità la conoscenza dei rispettivi territori dal punto di vista culturale, economico e storico-geografico.

Erasmus Youth Mobilities, in collaborazione con l’AIM Network, è, invece, rivolto in particolare agli studenti: mete la Grecia e la Turchia.

L’istituto metelliano ha già maturato diverse esperienze in passato:

Per l’accoglienza Jobshadowinguna delegazione turca di cinque studenti e due docenti hanno lavorato su un progetto basato sui temi dell’ecologia e del riciclo che ha visto anche il coinvolgimento delle istituzioni locali.

Nell’istituto opera un team Erasmus con una ambasciatrice Erasmus e una Role Model che partecipano costantemente alle formazioni offerte dall’Unità Nazionale ed Europea.

Oltre al programma Erasmus, la scuola è molto attiva sulla piattaforma eTwinning che facilita e supporta anche le attività Erasmus.

Grazie al lavoro svolto, partecipando a progetti online con altre scuole europee e avendo ottenuto diversi Quality Labels nazionali ed Europei, è appena stata riconosciuta come scuola eTwinning. Un riconoscimento che premia l’impegno degli studenti che partecipano con passione confrontandosi con i propri coetanei di altre nazioni ma soprattutto potenziando le abilità comunicative.