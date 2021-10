𝐏𝐨𝐥𝐥𝐚, 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨. 𝐋’𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐀𝐜𝐚𝐩 𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐬𝐞𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢

Tanti i commercianti e gli artigiani di Polla che hanno preso parte al convegno β€œπ‹πž 𝐩𝐨π₯𝐒𝐭𝐒𝐜𝐑𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐒𝐯𝐞 𝐝𝐞π₯ π₯πšπ―π¨π«π¨β€, svoltosi presso la Biblioteca Comunale, promosso dall’Acap, associazione commercianti e artigiani di Polla, in collaborazione con il comune guidato da Massimo Loviso e la partecipazione della Confesercenti Vallo di Diano.

Oltre al primo cittadino, hanno preso parte all’incontro Giuseppe Curcio, vice sindaco con delega alle AttivitΓ Produttive, Giovanni Corleto, presidente del consiglio comunale e delegato al commercio, Maria Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Immacolata Di Candia presidente Acap e Feliciana Pistone vice presidente Acap.

L’evento Γ¨ stato un importante momento di confronto, anche in seguito alle difficoltΓ scaturite dal periodo legato alla pandemia, e l’occasione per la presentazione della 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐳𝐒𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐒𝐠π₯𝐚𝐭𝐚 𝐭𝐫𝐚 π€πœπšπ© 𝐞 π‚π¨π§πŸπžπ¬πžπ«πœπžπ§π­π’ π•πšπ₯π₯𝐨 𝐝𝐒 πƒπ’πšπ§π¨ che ha illustrato tutte le attivitΓ e i 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐒𝐳𝐒 𝐞𝐫𝐨𝐠𝐚𝐭𝐒 a favore del tessuto imprenditoriale e commerciale locale. β€œL’incontro Γ¨ stato un momento di dialogo, con un focus importante sul ruolo delle politiche attive del lavoro – ha affermato la presidente Maria Antonietta Aquino – . Si Γ¨ parlato del programma π†πšπ«πšπ§π³π’πš π†π’π¨π―πšπ§π’, delle azioni di microfinanza tra cui l’incentivo Resto al Sud e di altre linee di credito per lβ€™π’π¦π©π«πžπ§ππ’π­π¨π«π’πš 𝐠𝐒𝐨𝐯𝐚𝐧𝐒π₯𝐞 𝐞 𝐟𝐞𝐦𝐦𝐒𝐧𝐒π₯πžβ€.

L’amministrazione comunale, a conclusione dell’incontro, ha confermato la volontΓ di continuare a sostenere i commercianti e gli artigiani di Polla. La presidente Acap Immacolata di Candia e la vice presidente Feliciana Pistone hanno infine ringraziato tutti gli associati, l’amministrazione comunale e la dottoressa Aquino, confermando l’impegno di continuare a perseguire l’obbiettivo di sostenere il commercio a Polla.