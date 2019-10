Vita salernitana 25 – 31 ottobre 2019

in primo piano:

venerdì 25 ottobre alle ore 17 presso gli spazi dell’Archivio di Stato in piazza abate Conforti, è previsto un incontro di presentazione della petizione per il recupero del cuore antico della città, fortemente sostenuto dal comitato centro storico alto e da Italia Nostra.

L’iniziativa si terrà nell’ambito di un confronto-dibattito sugli edifici mondo. L’appello mira a chiedere alle istituzioni di “porre in essere tutti i dovuti adempimenti perché il centro antico, con la valorizzazione degli edifici di proprietà comunale, ritorni ad essere il cuore pulsante della città ed il suo recupero una priorità dell’amministrazione regionale e comunale

All’appuntamento interverranno docenti universitari, assessori e consiglieri comunali Alfonso Conte, ricercatore dell’Università degli studi di Salerno e funzionari della Sovrintendenza.

Venerdì 25 ottobre alle ore 18 presso la spiaggia di Santa Teresa, a Salerno, assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza dal titolo “L’aria s’adda cagnà” organizzata da Fridays For Future Salerno, collettivo di studenti sempre aperto alla partecipazione di tutti i cittadini di ogni età sul tema mondiale dei cambiamenti climatici e delle emergenze ambientali e sulle azioni possibili e concrete da poter realizzare insieme anche alle altre associazioni ambientaliste salernitane.

Si sta progettando una Carta della Giustizia Ambientale che garantisca diritti, crei percorsi di educazione ambientale e protegga il nostro territorio dalla devastazione e la nostra aria dall’inquinamento. Sarà avviata una raccolta firme e verranno definiti i programmi e le date dei prossimi eventi.

Info: 329 2671580 – fridaysforfutureitalia.it – fridaysforfuture.salerno@gmail.com

Venerdì 25 ottobre alle ore 20.30 presso il Foyer cafè, all’interno del Teatro Nuovo di via Laspro, comincia un nuovo ciclo di film francesi in collaborazione con l’Associazione Alliance Française di Salerno : verrà proiettato il film “Lola pater” con la regia di Nadir Moknèche con Fanny Ardant, Tewfik Jallab.

Nadir, un giovane di origine algerina che risiede a Parigi, dopo la morte della madre va alla ricerca del padre che li aveva lascati quando lui era piccolo. Giunge in un luogo dove incontra un’insegnante di danza del ventre, Lola, che lui pensa sia la causa della separazione dei suoi genitori. Non sa che invece quella donna è suo padre. E come nostra consuetudine, al termine della proiezione sarà possibile dibattere, con il pubblico in sala, i contenuti del film.

Ingresso libero e possibilità di un drink e/o di una degustazione salata o dolce. Ambiente climatizzato.

Possibilità di servizio navetta andata/ritorno organizzato dalla Rete dei Giovani per Salerno prenotando al – 328 8422929 – 347 1981531

Info: 328 5327134 – contatto@giovanisalerno.it

Sabato 26 ottobre alle ore 21.00 e domenica 27 ottobre alle ore 18.30 presso il Teatro Nuovo di via V. Laspro inizia la nuova stagione teatrale 2019/2020 con la commedia comica “Scacco Matto” scritta da Lucio Pierri e Lello Marangio, interpretata dallo stesso Pierri, da Gianni Parisi, Claudia Mercurio, Massimo Carrino e Giosiano Felago.

Un testo divertentissimo, che approda a Salerno per la prima volta eE’ la storia di uno psicanalista, il dottor Pugliese, alle prese con alcuni pazienti molto particolari. Diversi spunti sociologici saranno offerti al pubblico.

Per info e prenotazioni: 089220886.

Domenica 27 ottobre dalle ore 21 presso il Foyer cafè, all’interno del Teatro Nuovo di via V. Laspro, vi invitiamo all’incontro di meditazione dal titolo “Luna Nuova” a cura della Naturopata Daniela Latronico.

Durante la fase della luna nuova, la luna risulta completamente oscurata.

Questo avviene poichè si allinea con la terra e il sole.

È un momento di profonda energia rinnovatrice. Il nostro corpo è predisposto e pronto ad assorbirne i vantaggi.

È un ottimo momento per meditare e proiettarci così, in una dimensione di raccoglimento e purificazione.

Nella prima parte della serata sperimenteremo vari tipi di meditazione e rilassamento.

La seconda parte sarà dedicata ad un momento speciale di condivisione.

Partecipazione gratuita.

Gradita la prenotazione.

Info: 328 5327134 – 349 5083415

Ingresso libero e possibilità di un drink e/o di una degustazione salata o dolce. Ambiente climatizzato.

Possibilità di servizio navetta andata/ritorno organizzato dalla Rete dei Giovani per Salerno prenotando al 328 8422929

Martedì 29 ottobre e giovedì 31 ottobre dalle ore 20 alle ore 21 presso il Foyer cafè, all’interno del Teatro Nuovo di via V. Laspro, continua il nuovo corso di Balli di gruppo a cura della Docente Lucia, socia della Rete dei Giovani per Salerno: un modo per divertirsi, conoscere, fare attività fisica in un ambiente accogliente ed edificante.

Sono riaperte le iscrizioni al corso di principianti.

La prima lezione è sempre considerata di prova e quindi gratuita.

Info: 328 5327134 – 346 3131896 contatto@giovanisalerno.it

Martedì 29 e giovedì 31 ottobre dalle ore 21 alle ore 22 ospitiamo sempre presso il Foyer cafè, all’interno del Teatro nuovo di via V. Laspro, il corso di danze caraibiche (salsa, merengue, bachata) con gli insegnanti Irina Manzo e Stefano Amici.

La prima lezione è sempre considerata di prova e quindi gratuita.

Ed eccezionalmente giovedì 31 ottobre dopo la lezione dalle ore 22 rimarremo insieme agli allievi, e a chi vorrà raggiungerci, per continuare a ballare in maschera a tema Halloween!

Partecipazione gratuita.

Info: 328 5327134 – 335 1765145

Vi anticipiamo che sono aperte le iscrizioni al prossimo torneo di burraco previsto venerdì 1 novembre dalle ore 20.30 presso il Foyer cafè, all’interno del Teatro Nuovo di via V. Laspro.

E’ possibile aderire sia come singoli che in coppia. Previsti premi per prima e seconda coppia classificata. Costo di partecipazione 10 € incluso un piatto e una bibita a scelta.

Ambiente climatizzato.

Possibilità, su prenotazione, di servizio navetta andata/ritorno organizzato dalla Rete dei Giovani per Salerno.

Per info e iscrizioni: 349 3648905 – 328 5327134

Vi comunichiamo che sono aperte le iscrizioni al corso di musica e danza popolare del sud a cura di Raffaella Coppola previsto presso il Foyer cafè, all’interno del Teatro Nuovo di via V. Laspro, il cui inizio ufficiale sarà ogni mercoledì dalle ore 21.15 a partire dal 6 novembre.

La prima lezione è sempre considerata di prova e quindi gratuita.

Per info e iscrizioni: 328 5327134 – 327 5363882

Tutti gli altri appuntamenti:

venerdì 25 ottobre dalle ore 16 alle ore 20 presso il Centro Informagiovani Salerno di Via Porta Catena si terrà il Job day dal titolo “Ogni giorno è un buon giorno, il futuro ti aspetta” organizzato dall’Agenzia di consulenza e formazione Virvelle: una giornata dedicata al mondo del lavoro, dalla fase del colloquio fino all’inserimento.

L’evento è completamente gratuito ed è rivolto a giovani tra i 18 ed i 35 anni. E’ consigliato portare il proprio cv e, nel fare la domanda, inviarlo all’indirizzo mail info@informagiovanisalerno.it Info: 089 722543

Venerdì 25 ottobre alle 20.30 presso l’Associazione Marina sul Molo Manfredi del porto di Salerno si terrà la presentazione del corso “Sentieri di Vela” 2019.

Le uscite a mare saranno concordate durante il corso.

Il corso è aperto a tutti.

Il contributo minimo per la partecipazione è di € 100,00 che saranno destinati al progetto “Ipotenusa Marina” per l’avvicinamento al mare senza barriere.

Per info e iscrizioni: 089 330330 – info@ipotenusamarina.org

Sabato 26 ottobre alle ore 17.00 presso il circolo Arci Marea, in via Cono nel quartiere Mercatello, si terrà un workshop di integrazione psicocorporea per mettere in pratica gli insegnamenti di un piccolo libro (“Partoriremo con piacere” di Casilda Rodrigañez Bustos).

Un’occasione aperta a tutti quelli che vogliono conoscere meglio il proprio corpo: nonostante il laboratorio nasca da un libro sul recupero dell’energia femminile in questa occasione la possibilità di partecipare al laboratorio di integrazione psicocorporea sarà aperta a tutti.

Per info e iscrizioni: collettivolisistrata@gmail.com

Seguirà, dopo la presentazione del libro, un’apericena.

Ingresso riservato ai soci ARCI

Sabato 26 ottobre dalle ore 16 e domenica 27 ottobre per tutta la giornata presso via Roberto il Guiscardo, Tempio di Pomona e piazzetta antistante si terrà la terza edizione dell’evento rievocativo “Principatus Salerni: l’assedio saraceno” organizzato dalle associazioni Gruppo Archeologico Salernitano e Gens Langobardorum.

Sabato 26 ottobre alle ore 18 presso la chiesa in S.Maria della Lama, traversa di via Tasso, sarà presentato il libro “Costa d’ Amalfi – architetture e identità” edito dal catalogo delle chine di Giuseppe Villani.

L’incontro è promosso dal Club Touring di Salerno.

Sabato 26 ottobre alle ore 20 presso la Sala san Tommaso del Duomo di Salerno si terrà una nuova presentazione del libro “Un amore infinito” di Anna risi per ricordare i suoi familiari Vito ed Antonella Todisco. All’incontro parteciperanno i rappresentanti della sez. di Salerno dell’Ass. Ail( Associazione italiana contro le leucemie-linfoma-mieloma) alla quale saranno devoluti i proventi della vendita del libro.

Ingresso libero.

Sabato 26 ottobre alle ore 21.00 presso il Piccolo Teatro Porta Catena, in via Porta Catena, saranno ospiti due fra i più influenti musicisti del panorama mondiale: Danilo Vignola, miglior suonatore di ukulele al mondo e Giò Didonna, percussionista dinamico ed espressivo. Il duo porterà lo spettatore a perdersi piacevolmente nello spettacolo World Tribal Fusion.

Mentre domenica 27 ottobre alle ore 21.00, sempre presso il Piccolo Teatro di Porta Catena, I Cattivo Costume, duo formato da Marco Milone e Roberta Izzo, porteranno in scena il loro spettacolo “La Leggenda di Giovanni Senzaterra”, un concerto spettacolo acustico di canto, musica e teatro. Un racconto sulla condizione sociale odierna e la natura dell uomo. La regia è di Gaspare Nasuto, la direzione artistica di Giovanni Di Donato, in collaborazione con il Mumble Rumble.

Si consiglia la prenotazione per l’esiguo numero di posti.

Per info e prenotazioni: 3348835089 – elena.scardino@tiscali.it

Domenica 27 ottobre in Piazza della Concordia è in programma il Campania Roller Day – La Festa degli Sport a Rotelle”, manifestazione, organizzata dalla FISR per presentare alcune delle specialità che fanno capo alla Federazione Italiana Sport Rotellistici. Sono previsti spazi specifici per ogni tipo di presentazione e sarà posizionata una porta per la dimostrazione dell’hockey pista ed un mini impianto per lo skateboard. Inoltre, per chi volesse imparare a pattinare, le società del salernitano offriranno un mese di lezioni gratis.

Le attività si svolgeranno dalla 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.

Vi segnaliamo che lo Sportello di orientamento al lavoro e alla formazione Passwork del Consultorio Giovanile, organizza il corso di informatica di base rivolto alle fasce deboli, in collaborazione con i Segretariati Sociali del Comune di Salerno.

Il corso si rivolge a ragazzi tra i 16 e i 35 anni, il numero massimo di partecipanti è 10.

Le attività avranno inizio presso l’aula multimediale del Centro Informagiovani di Salerno in via Portacatena 62 (ex scuola Lanzalone) mercoledì 30 ottobre alle ore 9,30 e si concluderanno il giorno 18 dicembre. Il programma didattico prevede la realizzazione di 7 moduli che affronteranno i principali applicativi del pacchetto office.

Per info e iscrizioni: 089722543 passwork.salerno@gmail.com

Mercoledì 30 ottobre alle ore 10.00, presso il salone di Palazzo S. Agostino della Provincia di Salerno, il Centro Servizi per il Volontariato Sodalis di Salerno, nell’ambito del Laboratorio Nexus, organizza il “Seminario Informativo su Giustizia Riparativa e Messa alla Prova”.

Interverranno esperti del settore e Amministratori pubblici.

Info: formazione@csvsalerno.it 089 2756511

