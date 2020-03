Coronavirus, De Luca: vietate anche le pizze a domicilio.

Nonostante il Decreto del Governo prescrivesse di sospendere ogni attività di ristorazione dopo le ore 18, ma consentisse la possibilità di ordinare con consegna a domicilio oltre l’orario di chiusura, in Campania l’ordinanza del governatore De Luca è stata anche più restrittiva: non sarà possibile neanche ordinare una pizza a domicilio.

Questo perchè, ha spiegato De Luca stesso in tv: “Posti letto per tutti non ci sono e quindi le mezze misure non sono più tollerabili. Evitiamo anche di ordinare le pizze. Se dieci pizzerie portano pizze a cento persone sono mille contatti. In dieci giorni sono diecimila contatti”.

Se si ha voglia di pizza, l’unica possibilità è quella di farsela in casa. Stessa cosa per hamburger e quant’altro.