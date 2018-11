Un altro figlio, da Pirandello ed Ibsen, da sabato 17 al Teatro del Giullare.

A partire da Sabato 17 e per due weekend consecutivi, in scena al Piccolo Teatro del Giullare la seconda produzione della Compagnia del Giullare della Stagione 2018/2019. Nei giorni 17, 18, 24 e 25 Novembre sul palco di via Incagliati il nuovo lavoro…

UN ALTRO FIGLIO

da Luigi Pirandello e Henrik Ibsen

regia: CARLA AVARISTA

disegno luci: Virna Prescenzo

grafica: Andrea Bloise

voce di Osvald: Andrea Bloise

produzione: Compagnia del Giullare

durata: 55 min.

Note di Regia :

Al centro di questo racconto sull’amore materno e la comprensione del dolore è Donn’Anna Luna, la madre de La vita che ti diedi, scritta da Pirandello nel 1923. Suo figlio, l’unico figlio, ritornato a casa dopo sette anni di lontananza, spento e così cambiato, per morirle d’un tratto, in un momento, non può essere il figlio “coi capelli d’oro e gli occhi ridenti” che lei ha allevato. Quello che è morto è un altro figlio, un estraneo; il suo ‘giovinetto’ deve continuare a vivere com’è nella sua memoria, ne attenderà per sempre il ritorno. Perché “basta che sia viva la memoria […] e il sogno è vita”. Nell’esigenza disperata di nutrire la sua illusione innesca una serie di eventi che la costringeranno ad aprire gli occhi. Nella mente di Donn’Anna Luna rivivono altre madri, tutte le madri in pena per il loro figlio, come Helene Alving, la madre del dramma ibseniano Spettri nello sconfinato amore per il suo Osvald. Perché tutti i nostri pensieri sono già stati pensati.

“[…] i figli, le madri, il miracolo per cui si vive. […] La madre diventa il centro di tutti i raggi, il segno di un dolore vitale che non si esaurisce mai, ed è l’unica realtà da contrapporre alla morte.”

Gerardo Guerrieri

Cast :

Carla Avarista

Angela Rosa D’auria

Teresa Di Florio

Giuseppina Giuliano

Date :

Sabato 17 e 24 Novembre, ore 21.00

Domenica 18 e 25 Novembre, ore 18.30

Ingresso: € 10,00

Info e prenotazione:

334.7686331 | 089.220261 | info@piccoloteatrodelgiullare.eu

www.piccoloteatrodelgiullare.eu