Pinocchio ragazzo fortunato, domenica 7 al Teatro delle Arti.

Una rilettura della famosa storia collodiana con le musiche di Lorenzo Jovanotti. Penultimo appuntamento, domenica 7 aprile con C’era una Volta, settima edizione della rassegna di spettacoli ideata dalla Compagnia dell’Arte, e realizzata con il sostegno del Teatro delle Arti. In scena “Pinocchio ragazzo fortunato”.

Rivivono le (dis)avventure di un impertinente “pezzo di legno” che nel suo percorso cercherà di diventare un vero e proprio ragazzo fortunato. Protagonisti in questo spettacolo sono la marionetta collodiana più famosa di tutti i tempi, ma al centro dell’avvincente racconto delle mille peripezie di Pinocchio non mancheranno gli incontri con tutti i personaggi che ruotano intorno a lui e che faranno vivere allo spettatore situazioni sempre nuove, avvincenti e divertenti. Sullo sfondo del rocambolesco turbinio dei bizzarri personaggi, una storia d’amore. tenace, travolgente, incondizionato: quello che lega Geppetto a Pinocchio, suo burattino, sua creazione ma soprattutto suo “figliuolo”; l’amore universale di un padre verso un figlio, che continua ad esistere nonostante le marachelle, le bugie, le separazioni.

Fondamentali i costumi di Paolo Vitale e la preziosa scenografia video di Marcello De Martino che ha coadiuvato la regia di Antonello Ronga, questa volta anche nelle vesti di attore insieme con Alfredo Cartone, Cristina Mazzaccaro, Giovanni D’Amato, Massimiliano Palumbo. Nell’incastro scenico non poteva mancare il dinamismo delle coreografie di Fortuna Capasso e Davide Raimondo eseguite dal Professional Ballet di Pina Testa e Fortuna Capasso.

la stagione Il 5 maggio, con “Hakuna Matata”, una storia tra le più complesse, cala il sipario sulla VII stagione di C’era una Volta.

INFO UTILI Tre le repliche per lo spettacolo: 11, 17 e 19.15. Il prezzo del singolo biglietto è di 10 euro per il bambino, 12 per l’adulto. Abbonamento 110 euro. Per informazioni e prenotazioni: 089 221807; 320 2659282; 329 2731774 – www.compagniadellarte.it.