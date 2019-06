XV edizione Memorial Emilio Di Cerbo. Grande successo per la “speciale” gara equestre.

Si è conclusa con un podio d’eccezione la XV edizione del Memorial Emilio Di Cerbo, organizzato dalla Fattoria “Nonno Emilio”, in collaborazione ReteSolidale e la Polisportiva Linus.

La gara equestre ha visto salire sulla pedana dei vincitori, per la gara di I Livello, dove i piccoli fantini hanno dato dimostrazione di quello che hanno imparato in un percorso ippo- motorio, Alessio D’Acunto (Primo Posto), Alessia Valese (Secondo Posto) e Marco Paradiso (Terzo Posto).

Mentre per la competizione di II Livello, con gli alunni più grandi che si sono cimentati in una vera e propria gara individuale a tempo e con ostacoli, si è classificata prima, per il terzo anno consecutivo, Martina Imparato, con un tempo di percorrenza del circuito equestre di 1.38. A seguire Vincenzo Caputo, con un tempo di 2.05 al secondo posto e Carmine Fortino con 2.07 al terzo.

Un premio speciale è stato poi assegnato ad Antonio Memoli, un giovane che ha percorso fin dall’inizio, proprio attraverso i progetti di collaborazione scolastica, le tappe della riabilitazione equestre. Completati gli anni di studio, grazie all’interessamento di ReteSolidale, ha svolto un corso di “Artiere Ippico”, per essere poi assunto al conseguimento del 18esimo anno di età.

Al Progetto “Cavalchi…amo”, hanno partecipato 32 bambini dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Salerno e si è svolto durante l’anno scolastico 2018/2019 presso la Scuola di Equitazione Fise e al Centro di ippo-Riabilitazione Unire Di Pontecagnano Faiano (Sa). Al termine della premiazione come sempre Pizza per Tutti con insegnanti, cavalieri e familiari.