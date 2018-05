Virtuss Arechi, Under 20 campione regionale.

La Renzullo Lars Virtus Arechi Salerno batte l’Asd Pallacanestro Cercola 65-76 e vince il campionato regionale Under 20. Per la giovanissima società cara al presidente Nello Renzullo si tratta del primo titolo in bacheca e, indubbiamente, di una grossa soddisfazione. Alle Final Four organizzate al PalaSilvestri del rione Matierno dal Comitato regionale campano della Federazione Italiana Pallacanestro la squadra allenata da coach Giuseppe Caccavo ha letteralmente sbaragliato la concorrenza.

In semifinale i blaugrana hanno battuto piuttosto agevolmente i pari età della Polisportiva Battipagliese (62-83 il punteggio finale). In finale, invece, capitan Andrea Cucco e soci se la sono dovuta vedere con l’Asd Pallacanestro Cercola, che a sua volta in semifinale aveva superato i campioni in carica del Basket Sarno col punteggio di 47-68. Nell’ultimo atto delle Final Four (e della stagione) la Renzullo Lars Virtus Arechi Salerno si è rivelata superiore all’avversario che, però, non ha mai mollato.

I ragazzi di coach Caccavo ben presto hanno raggiunto la doppia cifra di vantaggio e, nonostante i tentativi di rimonta dei grintosi avversari, sono riusciti a difenderlo fino al suono della sirena finale. Alla fine i giovani blaugrana si sono imposti col punteggio di 65-76. Quella ottenuta contro Cercola per la Renzullo Lars Virtus Arechi Salerno è stata la 23esima vittoria su 24 gare disputate nel corso del campionato regionale Under 20 2017/18. Numeri impressionanti per il team ottimamente guidato da coach Giuseppe Caccavo che, dopo il titolo Under 18 conquistato due anni fa con la Be-Fit Salerno, ha dunque arricchito il suo palmares personale con la vittoria di un altro campionato giovanile, stavolta alla guida della Renzullo Lars Virtus Arechi Salerno. Il tutto grazie alle grandi doti umane (ancor prima che tecniche e fisiche) dimostrate da un gruppo che ha superato mille difficoltà e che è riuscito comunque a portare a casa un risultato di prestigio.

«La verità è che vincere non è mai facile – ha affermato dopo la vittoria del campionato coach Giuseppe Caccavo –. Questi ragazzi ci hanno messo un cuore enorme, andando oltre le difficoltà, non avendo mai fatto un allenamento al completo insieme. Sono orgoglioso di loro. Grazie ad Onorio Petrazzuoli, che mi è stato accanto in questa avventura, come anche i dirigenti Michele Masturzo ed Aurelio Cucco, sempre presente. Ma permettetemi di ringraziare soprattutto il direttore sportivo Pino Corvo, che mi ha messo a disposizione un gruppo di ragazzi eccezionale, ed il presidente Nello Renzullo per la fiducia che mi ha accordato. Grazie a tutti voi – ha concluso il tecnico della squadra Under 20 della Renzullo Lars Virtus Arechi Salerno – posso dedicare questa vittoria a mio padre».

RENZULLO LARS VIRTUS ARECHI SALERNO UNDER 20

Staff tecnico : Giuseppe Caccavo allenatore, Onorio Petrazzuoli assistente.

Staff dirigenziale : Aurelio Cucco dirigente accompagnatore, Michele Tramontano responsabile del settore.