Torneo Internazionale di Calcio Giovanile Città di Agropoli, da lunedì 26 a sabato 31.

Si svolgerà dal 26 al 31 Marzo 2018 nella magnifica Terra del Cilento la 37° edizione

del Torneo Internazionale di calcio giovanile “Città di Agropoli”.

In questa edizione parteciperanno 6 Nazioni , USA con New York International, CANADA con Welland e Caledon, COLOMBIA con San Bartolomè, (pronuncia San Bartolomè senza o finale)

SLOVACCHIA con la Lokomotiva Trnava, POLONIA con Gornik Zabrze,(pronuncia Gurnik jabje).

Molti i club provenienti dall’ ITALIA presente con ben 8 regioni e 17province , Brescia, Grosseto, Firenze, Pistoia , Chieti , Roma, L’aquila, Frosinone , Latina, Avellino, Napoli, Benevento , folta rappresentanza della nostra provincia, presenti 23 squadre, capitanate dalla Salernitana. Presenti anche le province di Reggio Calabria , Vibo Valentia, Palermo .

Le gare si disputeranno come di consueto sui campi di Agropoli , Capaccio Paestum,

Roccadaspide, Santa Maria di castellabate, Stella Cilento, e nei centri spotivi quali,

dribbling, Sporting e al Gianfranco Polito in località Mattine.

Come nelle precedenti edizioni , anche in questa gli organizzatori , oltre a far prevalere l’aspetto sociale ed educativo del calcio giovanile, sono attenti all’aspetto agonistico e tecnico , essendo riconosciuto dalle maggiori autorità quali : A.S.C. FIGC UEFA E FIFA che ne certificano la validità e garantiscono alle 54 società e ai 1500 atleti un corretto svolgimento.

Come di solito la manifestazione e un momento di aggregazione tra popoli e usanze

diverse e , oltre che promuovere lo sport giovanile e un momento di forte richiamo

turistico con il conseguente forte indotto economico.

In un momento di crisi basti pensare alle 3500 presenze tra Atleti , Dirigenti e Genitori ,nel circondario di Capaccio e Agropoli.

Solo nella zona alberghiera di Capaccio Paestum si registreranno circa 2000 presenze, e le altre dislocate tra Agropoli e Castellabate.

La Cerimonia di apertura , che vedrà la presenza delle maggiori autorità locali , incentrata sull’uguaglianza e il rispetto dei diritti contro ogni forma di violenza, avverrà Giovedi 29 Marzo alle 14,30 ad Agropoli c/o lo stadio Raffaele Guariglia.