Torna la serie A1 femminile, Jomi Salerno di scena a Casalgrande.

Mandata agli archivi la sosta per gli impegni della nazionale e per le successive feste Pasquali torna il campionato di massima serie di pallamano femminile. Impegno esterno per la Jomi Salerno. Le ragazze allenate da coach Neven Hrupec saranno infatti di scena sabato 7 aprile con fischio d’inizio alle ore 18:30 al Pala Keope contro la Casalgrande Padana nel match valevole quale nona giornata di ritorno del Regular Season. Fresche di primato le salernitane proveranno a centrare un nuovo successo per proseguire il cammino in testa alla classifica in virtù della migliore differenza reti nello scontro diretto contro l’Indeco Conversano. Occhio comunque alla formazione allenata da coach Lassouli. Casalgrande Padana infatti occupa attualmente la quarta posizione in classifica ed è in piena corsa per l’accesso ai Play Off scudetto.