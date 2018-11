Tgroup Arechi, presentazione della squadra al Check Up.

E’ entrata ufficialmente nel vivo la nuova stagione agonistica per la Tgroup Arechi. Sabato pomeriggio, infatti, la compagine allenata da Nebojsa Milic scenderà in Vasca a Messina in quello che sarà il suo quinto esordio consecutivo nel campionato di serie A2. Prima, però, ci sarà la presentazione ufficiale, che si terrà presso il Centro Polidiagnostico Check-Up in Salerno, alla Via Andrea De Luca 5 Z, alle ore 19:00 di Giovedì 22 novembre. Presso la nota struttura fondata dal Dott. Antonio Borsellino, quindi, la Tgroup Arechi si toglierà definitamente il velo presentando alla Città l’assetto dirigenziale e tecnico, nonché gli obiettivi da perseguire nell’ambito di un Torneo da molti addetti ai lavori definito come il più difficile e competitivo degli ultimi anni.

Numerose le personalità presenti, tra cui l’Assessore allo Sport presso il Comune di Salerno Avv. Angelo Caramanno, il Vice Presidente Vicario del CONI Campania Dott. Matteo Autuori, il Commercialista ed aziendalista dello sport Dott. Antonio Opromolla ed il Dott. Antonio Borsellino fondatore del Centro Polidiagnostico Check-Up. Modera il Dott. Armando Iannece.

