Salerno Guiscards, domani il primo impegno esterno della stagione per il team volley contro il Cus Salerno.

Archiviare gli applausi, i punti e i sorrisi dell’esordio e dare continuità acquisendo sempre maggiore consapevolezza dei propri mezzi. Con questo obiettivo torna in campo domani, sabato, la Salerno Guiscards, impegnata nella prima trasferta stagionale. Le ragazze di coach Francesco Tescione, dopo il convincente successo all’esordio contro l’Alp Aversa, saranno di scena alle ore 16.30 al Centro Sportivo San Lorenzo di Mercato San Severino per affrontare il Cus Salerno, formazione neopromossa e all’esordio in questo campionato.

Dopo il rinvio delle prime due giornate, il Cus ha infatti osservato pure il proprio turno di riposo previsto dal calendario. Risale quasi a un mese fa, era il 10 ottobre, l’ultima gara ufficiale giocata, in Coppa Campania, dalle ragazze allenate da coach Donatella Napoli e vinta contro l’Indomita con il punteggio di 3-1. Sempre in Coppa la squadra che ha sede nella valle dell’Irno, protagonista nella scorsa stagione di un’autentica cavalcata trionfale in serie D, ha poi collezionato due sconfitte contro la Due Principati e contro la Volley Project Pontecagnano.

Quella col Cus Salerno sarà una sfida dalle mille insidie per capitan Jessica Lanari e compagne che si troveranno di fronte una squadra ben organizzata e sicuramente carica a mille. Sulle ali dell’entusiasmo, però, le ragazze care al presidente Pino D’Andrea, vogliono proseguire al meglio il proprio cammino in questo campionato di serie C. Nel corso della settimana la squadra ha lavorato con grande intensità con coach Tescione che ha puntato molto sia sui fondamentali di base sia sulla crescita e sull’innalzamento della qualità e del ritmo del gioco. Nel corso della prima partita, quella vinta contro l’Alp Aversa, sono state davvero tante le note liete, ma diversi sono stati anche gli aspetti da perfezionare.

Per quanto riguarda la formazione iniziale, coach Tescione ha ancora qualche dubbio che sarà sciolto soltanto all’immediata vigilia del match. «Dopo la buona prova della prima gara – ha dichiarato il ds Enzo Nicolao alla vigilia del derby – bisogna dare continuità al lavoro fatto fino ad oggi. La partita contro il Cus Salerno nasconde sicuramente delle insidie. Incontreremo una neopromossa, in una palestra dalle misure ridotte e buia e ad un orario inusuale per il nostro campionato. Le ragazze, però, sono pronte a superare anche queste avversità».

Da ricordare infine a tutti gli appassionati e ai tifosi delle foxes, che aggiornamenti live, foto e curiosità, saranno, disponibili sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram del team volley della Salerno Guiscards.

CAMPIONATO DI SERIE C

Il programma della 4^ giornata: Cus Salerno-Salerno Guiscards, Alp Aversa-Asd Vesuvio Oplonti, Volley World-Primavera, Indomita-Elisa Volley Pomigliano-Phoenix Caivano-Ottavima, Scintille Cava-Molinari Napoli. Riposa: Cus Napoli.

La classifica: Salerno Guiscards, Primavera, Cus Napoli, Cava 3, Volley World 2, Oplonti 1, Elisa Volley Pomigliano, Indomita, Phoenix Caivano, Alp Aversa, Cus Salerno, Molinari, Ottavima 0.