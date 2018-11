P2P Givova Baronissi, trasferta friulana a Martignacco.

Rinfrancata dalla vittoria casalinga nel derby contro Caserta, la P2P GIVOVA chiude il trolley e si rimette in viaggio, direzione Martignacco.

Domenica 4 novembre, alle ore 17, sfiderà una squadra a propria volta rigenerata dalla vittoria in trasferta, ottenuta ad Olbia.

Friulane con 6 punti in graduatoria, uno in meno per la P2P. “Sarà un altro esame importante – commenta Daniela Ginanneschi, capitano di Baronissi e autrice dei punti conclusivi, nel tie break del derby. Noi siamo in salute, in crescita, dovremo continuare a macinare punti perché il campionato è difficile e solo un filotto può consentirci di star lontano dalle sabbie mobili della classifica”.

Patron Montuori carica la squadra, in vista della impegnativa trasferta: “L’abbiamo preparato da un punto di vista logistico come una gara da playoff – commenta il presidente della P2P – partenza anticipata, due giorni pieni in Friuli. La squadra avrà tempo di riposare, di ricaricare le batterie, di allenarsi in loco. Siamo sulla buona strada ma occorreranno ancora duro lavoro e tanta concentrazione. Mi aspetto il meglio anche a Martignacco dalla mia P2P”.