Jomi Salerno porta 8 atlete in Nazionale.

L’Italia avvierà il 14 marzo prossimo la sua preparazione in vista del doppio confronto ravvicinato contro la Slovacchia (21 marzo al Pala Golfo di Follonica e 24 marzo a Sala).

È in programma, infatti, un training camp che vedrà le azzurre opposte in amichevole agli Stati Uniti d’America.

In programma ci sono due test match, entrambi alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo, nelle serate del 15 e del 17 marzo (diretta PallamanoTV), sempre con fischio di apertura alle ore 19:00. Capitolo convocazioni.

Sono ben 8 le atlete della Jomi Salerno convocate per lo stage che, come detto, si disputerà nella nostra città. Per il training camp del 14/17 marzo infatti il direttore tecnico Riccardo Trillini ha convocato i portieri Monika Prünster ed Elisa Ferrari, l’ala sinistra Pina Napoletano, la new entry ala destra Laura Casale, l’ala destra Rita Trombetta, i due terzini sinistri Cyrielle Lauretti Matos ed Ilaria Dalla Costa e la centrale Valentina Landri. Nella giornata del 18 marzo, messe in archivio le due amichevoli, è previsto il trasferimento a Follonica, dove, nel pomeriggio del 21 marzo (h 18:15), le azzurre affronteranno la Slovacchia. Il match di qualificazione agli EHF EURO 2018 sarà trasmesso in diretta TV su Sportitalia.