Givova Scafati, il debutto del nuovo coach Lardo in casa contro Latina.

Il nuovo coach della Givova Scafati, Lino Lardo, è atteso da un battesimo di fuoco. Farà infatti il suo esordio sulla panchina gialloblù nel match interno di domenica sera, ore 18:00, al PalaMangano, contro la Benacquista Latina, valevole per la sesta giornata del campionato di serie A2. Un impegno tutt’altro che agevole per la compagine dell’Agro, che dovrà dare fondo a tutte le proprie motivazioni e qualità fisiche e tecniche, per piegare la resistenza di una formazione, quella pontina, che in classifica ha due punti in più ed un organico con parecchi elementi che farebbero le fortune dei migliori club della categoria.

Finora, il più prolifico degli uomini in maglia neroblù è l’ala piccola italo-argentina Fabi (19,2 punti di media), seguito a ruota dal lungo statunitense Carlson (14,8 punti di media), a cui si aggiungono due ex scafatesi: l’italo-svizzero Baldassarre (13,2 punti e 7,4 rimbalzi di media) ed il britannico Lawrence (13 punti di media). Il quintetto base laziale si completa poi con il playmaker Tavernelli (5 assist di media), le cui pregevoli qualità di regista sono note ai più. Dalla panchina, infine, spiccano i nomi del lungo Allodi e dei giovani Di Bonaventura (ala piccola) e Cassese (playmaker), che completano la rosa insieme a Jovocic (guardia), Hajrovic (centro) e Cavallo (ala grande). Sulla panchina, infine, siede una vecchia volpe dei parquet come Franco Gramenzi, alla sua quarta stagione consecutiva a Latina e volto noto dei tifosi scafatesi, che lo hanno applaudito ed acclamato nelle stagioni 1997/1998 (in serie B2), 2004/2005 (in Legadue) e 2008/2009 (sempre in Legadue).

Dichiarazione di coach Lino Lardo: «Ho trovato a Scafati quello che un po’ mi aspettavo: una società organizzatissima, grande entusiasmo e professionalità, ma soprattutto voglia di far bene: in pratica ciò che voglio portare anche io, con la mia esperienza. Sono molto motivato a fare bene in una società che negli anni ha sempre fatto ottime cose ed ha grandi ambizioni. Si parte domenica, quando arriverà al PalaMangano una squadra tosta, che gioca un’ottima pallacanestro e che dispone di due ex come Baldassarre e Lawrence che saranno sicuramente motivati a fare bene. Tra le squadre che ho visto giocare in questo inizio di campionato è una di quelle che gioca meglio. Noi abbiamo però gran voglia di tornare alla vittoria, negli allenamenti vedo grande applicazione e stiamo lavorando sodo per questo. Gli obiettivi si raggiungono tutti insieme: squadra, società e tifosi devono andare tutti nella stessa direzione. Questa è una squadra che non mollerà mai, che darà sempre il massimo. I tifosi devono sentirsi una sola cosa con la squadra e la società, perché solo così si possono ottenere grandi risultati». Dichiarazione della guardia Marco Contento: «Il cambio di allenatore in genere coincide con una reazione della squadra. Abbiamo iniziato a lavorare bene con il nuovo coach, col quale dobbiamo imparare ancora a conoscerci, ma i buoni propositi ci sono tutti. Cominciamo domenica contro Latina, che ha in rosa atleti come Tavernelli, Baldassarre, Lawrence, Carlson ed una buonissima panchina, oltre ad essere allenata da un tecnico bravo ed esperto come Gramenzi. Ma noi dobbiamo preoccuparci più di noi stessi che dell’avversario. Dobbiamo ritrovare la giusta serenità e cercare di fare bella figura, mostrando grande fiducia in noi stessi. Il calore del pubblico è importante, perché la carica che ci trasmette può aiutarci a dare qualcosa in più. Mi aspetto domenica un palazzetto pieno, per poter regalare loro una gioia, quella che sabato scorso non siamo riusciti ad offrire».

Arbitreranno l’incontro i signori Rudellat Marco di Nuoro, Solfanelli Leonardo di Livorno e Morassutti Alberto di Sassari. La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro, tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP TV Pass” al seguente link:https://tvpass.legapallacanestro.com/. Sarà inoltre trasmessa in diretta radiofonica streaming su ViviRadioWeb (media partner della Givova Scafati) dal sito internet https://vivicentro.it/viviradioweb/ e dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/ViViCentroRadio/.

Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di martedì (ore 20:45) e di mercoledì (ore 15:00).