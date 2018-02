Givova Ladies, via alla fase ad orologio a Sorrento.

Al via la fase a orologio per la Givova Ladies Scafati. La formazione di coach Nicola Ottaviano comincerà la seconda parte di stagione andando sul parquet della Hertz Sorrento. Le neroarancio avranno il compito di difendere il primato insidiato da Cercola e Castellammare. Pian piano l’infermeria si sta svuotando e l’innesto di un pivot efficace come Ceccardi ha dato una nuova dimensione alla squadra. A tirare la carica in vista di questi prossimi incontri è il capitano Annalisa Busiello.

Cosa ne pensa di questa lotta ai playoff che si fa sempre più serrata?

“Siamo consapevoli che in queste sei partite dovremo scendere in campo concentrate e determinate per dare tutto soprattutto perché contro la prima in classifica ogni avversaria darà sempre qualcosa in più. Il campionato alla fine si è dimostrato così come lo si aspettava: competitivo e imprevedibile”.

Quanta voglia c’è di tenere il primo posto fino alla fine della stagione?

“Iniziamo questa fase ad orologio pronte a dimostrare che se siamo al primo posto è perché lo meritiamo. Ci teniamo a restare lì per non gettare via tutti i sacrifici fatti per arrivarci nonostante le mille difficoltà”.

Domani sfida contro Sorrento. Che partita si aspetta?

“La Hertz ha dimostrato in più occasioni che è una squadra che non si ferma mai, giocando dal primo all’ultimo minuto senza guardare il tabellone. Quindi giocheremo decise per portare due punti a casa”.

Ecco tutti gli appuntamenti:

SERIE B: Hertz Polisportiva Sorrento- Givova Ladies Scafati domani 25 febbraio ore 15,30 – Palazzetto dello Sport via Atigliana (SA)