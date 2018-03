Givova Ladies, Under 20 sconfitta all’esordio di interzona.

L’under 20 della Givova Ladies esce sconfitta nella gara d’esordio all’interzona di Urbania. A vincere è Forlì, che si impone 76-58.

Partenza a handicap per le nero arancio che patiscono l’ondata iniziale delle romagnole. Zavalloni e Zambiga segnano a raffica e scrivono un parziale di 19-2, che si rivelerà fatale. Dopo lo shock iniziale Scafati ci mette un po’ di grinta e tenta di ricucire lo strappo con la volenterosa Falanga e della solita Sapienza (27-15). Nei secondi dieci giri di lancetta la Givova Ladies vuole rimanere agganciata con Porcu e la solita Sapienza (33-21). Forlì è però brava ad approfittare delle amnesie scafatesi. Così nel finale ristabiliscono le distanze con Zavalloni che ci mette il punto esclamativo con la tripla di tabella sulla sirena di fine quarto (43-25).

Dopo la pausa lunga la Givova Ladies non si disunisce e pesca anche canestri importanti con Sicignano (49-36). Ma ancora una volta il team forlivese tiene botta con Gramaccioni e Olajide. Nella quarta frazione Scafati non cede fino all’ultimo secondo, pagando ancora una volta lo scotto iniziale. Valgono solo per il morale gli sforzi di Sicignano, Falanga e Sapienza.

Questo il commento di coach Nicola Ottaviano. “Loro hanno cominciato subito bene, subendo la loro aggressività Dopo abbiamo cercato di recuperarla, ma ogni volta abbiamo sempre commesso degli errori banali, che ci hanno ricacciato indietro. Sono contento perché non abbiamo mai mollato e rimanere concentrati”.

Domani si tornerà nuovamente sul parquet per sfidare la vincente tra Progetto Rosa Pordenone e Alpo Basket.

Tigers Rosa Forlì-Givova Ladies Scafati 76-58

Tigers Rosa Forlì: Zampiga 10, Zavalloni 12, Gentile, Pieraccini 4, Torresani 3, Patera 9, Gramaccioni 11, Balestra 4, Missanelli 9, Olajide 10, Garaffoni, Duca 2. All. Bagnoli

Givova Ladies Scafati: Sicignano 7, Orta 2, Santaniello n.e., Porcu 13, Bellotti n.e., Borgongino n.e., Ceccardi 6, Sapienza 17, Ottaviani, Baglieri, Falanga 13, Di Michele n.e.. All. Ottaviano

Arbitri: Bertuccioli e Scaramellini di Pesaro

Parziali: 27-15, 43-25, 65-45