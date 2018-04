Basket Bellizzi batte Sarno e consolida il quinto posto in classifica.

Il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi compie un altro passo importante nella corsa play-off. Nel 28° turno di campionato, la squadra di coach Pierluigi Orlando si impone 86-72 sul Basket Sarno e conquista due punti fondamentali. In attesa del posticipo che vedrà impegnata la Pallacanestro Partenope, i gialloblu consolidano il quinto posto in classifica e si portano momentaneamente a +4 sulla formazione partenopea. Il successo arriva al termine di un match giocato con grande abnegazione dai padroni di casa, con Sarno rimasta in partita solo per i primi due quarti.

LA CRONACA

I biancorossi partono bene, portandosi sul 7-2 grazie ai canestri di Kalanj e Falco. Bellizzi risponde immediatamente con un parziale di 8-2, firmato da Dondur e Trapani. Il giovane playmaker di Pontecagnano sarà top-scorer del match, con 22 punti messi a referto. La tripla di Valentino costringe coach Razic a spendere il primo time-out della serata. Sarno soffre l’ottima pressione difensiva dei padroni di casa, che inducono all’errore i biancorossi in più di una circostanza. Perfetta in difesa, micidiale in attacco, in chiusura di frazione la squadra di Orlando mette a segno un break di 10-0 che scuote l’andamento della gara. Al primo intervallo, Bellizzi è avanti 28-18.

Nel secondo quarto Sarno prova a ridurre il gap, affidandosi soprattutto alle giocate di Kalanj. Il lungo biancorosso è una bocca da fuoco incontrollabile, autore di ben 20 punti nei primi 20’ di gioco. È proprio un suo gioco da tre a riportare gli ospiti a sole tre lunghezze di distanza (33-30). Bellizzi risponde però immediatamente con la tripla di Spinelli che respinge il tentativo di aggancio dei sarnesi. I gialloblu colpiscono con discreta regolarità dalla lunga distanza e con capitan Di Mauro trovano i tre punti che riportano il vantaggio in doppia cifra. Le squadre arrivano all’intervallo lungo sul risultato di 44-36.

Al rientro dagli spogliatoi Sarno prova a rifarsi sotto e si porta a sole cinque lunghezze (49-44) grazie ai canestri di Dunjic e Cvijic. La rimonta resta però solo un’illusione per gli ospiti, che non trovano più l’apporto fino a quel momento decisivo di Kalenj. Bellizzi innesta marce altissime ed imprime lo strappo decisivo alla gara. La difesa non concede più un centimetro agli attacchi dei biancorossi, costretti spesso all’errore. In attacco i gialloblu sono un rullo compressore, con i canestri che arrivano a raffica. In 7’ i ragazzi di coach Orlando mettono a segno un clamoroso parziale di 19-0, chiuso dalla schiacciatona di Dondur, che manda le squadre all’ultimo intervallo sul 68-44.

Nell’ultima frazione Bellizzi si limita a gestire la partita, forte di un vantaggio ampio e rassicurante. La terza tripla della serata di Marco Di Mauro, regala il massimo vantaggio ai padroni di casa che si portano sul +25 (85-60). Complice l’evidente divario, negli ultimi minuti i padroni di casa allentano la tensione. Sarno ne approfitta per mettere a segno un parziale di 12-1, grazie anche alle triple di Falco e Lalic. È però troppo tardi per cercare una reazione. La sirena finale decreta il successo per Bellizzi che si impone 86-72 e conquista altri due punti importanti.

BASKET BELLIZZI – BASKET SARNO 86-72

IL TABELLINO

BASKET BELLIZZI

Spinelli 15, Ferrigno 3, Bassano, Giordano n.e., Valentino 11, Dondur 12, Di Mauro 20, Sconza n.e., Diop n.e., Barrella F., Trapani 22, Esposito 3.

Coach: Orlando.

BASKET SARNO

Milinkovic, Falco 11, Lalic 2, Maksimovic, Passacantilli 8, Sretenovic 16, Dunjic 6, Robustelli, Cvijic 4, Nappo 5, Kalanj 20

Coach: Razic.

PARZIALI: 28-18; 16-18; 24-8; 18-28.