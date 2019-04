Forum dei Giovani della Provincia di Salerno, rinnovo degli organi direttivi.

A seguito della pubblicazione dell’avviso ufficiale con i relativi allegati all’Albo Pretorio online

della Provincia di Salerno, l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, nonché tutti gli organi sociali

ed elettivi del Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno si

avviano verso il proprio rinnovo.

Il mandato del Presidente del Coordinamento Provinciale Giuseppe Rienzo giunge al

termine e, con il suo, anche quello dei consiglieri che hanno contribuito alle attività svolte nel

corso del biennio.

I Forum dei Giovani locali, distribuiti sul territorio salernitano, sono invitati

ad esprimere le proprie preferenze per decidere a chi affidare il prossimo incarico di

rappresentanza e contribuire al rilancio delle politiche giovanili sul territorio provinciale.

Giovedì 9 maggio alle ore 15, presso il Salone di rappresentanza “G. Bottiglieri” della

Provincia di Salerno, si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e per

l’elezione del Coordinatore del Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani della

Provincia di Salerno.

Al fine di rinnovare e procedere quindi all’aggiornamento dei membri dell’Assemblea del

Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno, sarà

necessario presentare, entro e non oltre il termine perentorio di giovedì 2 maggio alle ore 15:

– allegato A – di adesione del Forum locale al Coordinamento;

– allegato B – di aggiornamento dei dati del Forum, qualora fosse già aderente al

Coordinamento.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è, invece, previsto per lunedì 6

maggio alle ore 15. Per poter concorrere bisognerà inviare:

– allegato C – per i candidati alla carica di Consigliere;

– allegato D – per i candidati alla carica di Coordinatore.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio di Segreteria Generale del

Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno in quanto

responsabile del procedimento elettorale all’indirizzo email

forumgiovaniprovinciasalerno@gmail.com .