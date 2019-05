Europee, Tommasetti incontra Salvini: nella Lega ho trovato lo spazio politico per le cose che ho in mente.

Il Rettore uscente dell’Università degli Studi di Salerno Prof. Aurelio Tommasetti, candidato alle Elezioni Europee nelle liste della Lega, incontrerà questo pomeriggio il leader della Lega, il Ministro dell’Inteerno Matteo Salvini.

“L’incontro con il Ministro Matteo Salvini sarà una importante occasione per rappresentare il nostro progetto di Sud in Europa. Sono onorato che un leader forte e determinato come Salvini, rappresentante di un partito strutturato, mi abbia scelto riconoscendo le competenze e l’impegno profuso negli anni per la crescita culturale del Sud. Amo le sfide, amo la competizione, amo prendere posizione per il Mezzogiorno perché conosco i suoi territori per i quali penso, con molta modestia, di aver contribuito in termini di promozione e valorizzazione. Nella Lega trovo lo spazio politico per realizzare le cose che ho in mente a partire dalla creazione di opportunità, formazione e crescita occupazionale per i giovani”.