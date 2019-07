Presentato Aspettando…il Mio San Marzano a Sarno.

Grande successo per l’evento “Aspettando…il Mio San Marzano”, tenutosi presso l’azienda Farao a Sarno, organizzato da LaBuonaTavola Magazine e promosso da Solania srl, azienda leader nel settore della trasformazione del pomodoro San Marzano e con la collaborazione di Perrella srl, azienda di distribuzione in Campania e Molise.

Per Giuseppe Napoletano, amministratore unico di Solania srl, <<l’evento per la celebrazione della bacca più famosa d’Italia, è stato terreno fertile per lanciare la sottoscrizione per l’inserimento dell’Agro Sarnese Nocerino come Bene Culturale e Naturalistico dell’Umanità da parte dell’Unesco>>.

La proposta ha trovato consensi da parte del Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, dei deputati Edmondo Cirielli e Luigi Casciello, dai componenti del CDA del Consorzio del San Marzano DOP Pasquale D’Acunzi, Tommaso Romano e Mario Nolano e di alcuni giornalisti tra i quali Luciano Pignataro, Barbara Guerra, Albert Sapere, Brunella Cimadomo.

Il giornalista enogastronomico del Mattino, Luciano Pignataro ha sottolineato come <<questo territorio, che regala un prodotto unico nel suo genere, necessita di tutela del marchio da parte dell’UNESCO perché i nostri produttori per poter apportare reddito devono poter esportare e, come ci insegnano i francesi, “i terreni fanno la differenza” per questo bisogna continuare in questa direzione senza perdere fiducia e tenacia>>.

<<Aspettando… il Mio San Marzano>> – ha affermato con orgoglio Renato Rocco direttore de LaBuonaTavola Magazine e organizzatore dell’evento – <<inaugura la stagione agroalimentare del pomodoro, un pomodoro importantissimo per la nostra bilancia dei pagamenti, per il nostro export. L’evento è stato organizzato per celebrare il San Marzano appena colto, così come la natura lo produce, fresco e crudo ed è stato il prologo per quello che si terrà il 23 settembre presso l’azienda Solania in cui invece verrà presentato il prodotto trasformato>>.