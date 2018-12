Pala Sele, il gran giorno di Cesare Cremonini.

Tocca a “Cesare Cremonini, la stella più luminosa del pop italiano” (Onstage), “l’artista di cui il pop italiano aveva proprio bisogno” (Vanity Fair) con il suo acclamatissimo show, “la fusione perfetta tra concerto e spettacolo” (Rockol), chiudere lo spettacolare calendario live 2018 al PalaSele di Eboli.

Domani, mercoledì 5 dicembre, il “Cremonini Live 2018”, la tranche invernale dei quattro concerti negli stadi di Cesare Cremonini, fa tappa al Palasele di Eboli, unica data in Campania del tour – prodotto e organizzato da Live Nation Italia – che porta nei palasport di tutt’Italia lo spettacolo di grande successo di quest’estate negli stadi.

24 brani in scaletta, tra cui alcune canzoni mai eseguite dal vivo, in 2 ore e 20 di concerto durante le quali Cremonini, musicista, autore, show-man, unico per stile e talento, incanterà il pubblico con uno spettacolo “internazionale”.

Scaletta CREMONINI LIVE 2018

Dalle canzoni storiche fino al lavoro maturo e visionario dell’ultimo disco “Possibili Scenari”, Cremonini mette in scena un concerto capace di rappresentare al meglio i suoi vent’anni di carriera, costellati da successi entrati nell’immaginario collettivo, come “Il comico (sai che risate)”, “Mondo”, “50 Special”, “Poetica”, “Marmellata #25”, “Le sei e ventisei”, “Lost in the weekend”, “Latin lover”, “Vieni a vedere perché”, “Buon viaggio (Share the Love)”, giusto per citare alcuni dei titoli in scaletta. In questi anni, Cesare ha sempre scritto riuscendo a coniugare la sua impostazione da cantautore con arrangiamenti e sonorità sempre ricercate, lontane dalle mode del momento. Caratteristiche che lo consacrano come uno degli artisti musicalmente più influenti del panorama italiano.

Sul palco con Cremonini – voce, pianoforte, chitarra – saliranno: Nicola Balestri – basso e banjo, Andrea Morelli – chitarre elettriche e acustiche, Alessandro de Crescenzo – chitarre elettriche e acustiche, Michele Guidi – tastiere, Bruno Zucchetti – tastiere, Andrea Fontana – batteria, Andrea Giuffredi – tromba, Massimo Zanotti – Trombone, Gabriele Bolognesi – Sax e flauto traverso, Annastella Camporeale – cori, Gianluigi Fazio – cori, chitarra acustica.

Per la tappa al PalaSele di Eboli, a cura di Anni 60 produzioni, unica data in Campania. gli ultimissimi biglietti ancora disponibili saranno acquistabili anche al Botteghino del PalaSele aperto dalle ore 18. I cancelli per l'ingresso del pubblico saranno aperti dalle ore 19, lo show avrà inizio alle ore 21.

