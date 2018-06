Le nuove frontiere del turismo sostenibile, seminario giovedì 21 a Paestum.

Esplorare nuove forme di accoglienza turistica virtuose e sostenibili: è l’obiettivo del seminario formativo “Le nuove frontiere del turismo. Tra qualità, accessibilità e sostenibilità”, in programma giovedì 21 giugno 2018 a partire dalle ore 10 alla Locanda del Mare, in via Linora – zona Licinella Torre di Paestum (Salerno).

L’evento, a partecipazione gratuita, è rivolto agli operatori del settore turistico balneare, ristorativo e dell’ospitalità, ed è promosso da Legambiente Turismo e Vivilitalia, in collaborazione con il Museo Vivente della Dieta Mediterranea, il Museo Vivo del Mare di Pioppi, Legambiente Paestum, in partnership con il Dum Dum Republic, La Locanda del Mare e il Lido Girasole, con il sostegno dei fornitori di servizi al turismo Planet Food and Beverage e Paestum Service.

LA FINALITÁ. La sfida che parte da Paestum è quella di proporre agli operatori turistici un modello di ospitalità che esalti le potenzialità del territorio, nel rispetto della natura e delle esigenze di tutte le tipologie di turisti, sperimentando pratiche tese a incontrare un nuovo target di clienti e a migliorare la qualità e l’attrattività del sistema turistico paestano.

LA PARNERSHIP. Una sinergia con Legambiente, e con le associazioni a salvaguardia dell’ambiente in generale, che si intensifica con il percorso virtuoso intrapreso negli ultimi cinque anni dal Dum Dum Republic, culminato nella campagna ecosostenibile #ZeroCannucce #PlasticFree, intrapresa per la nuova stagione estiva (a cui ha aderito anche il Lido Girasole), tesa all’abbattimento dei rifiuti e alla riduzione drastica della plastica in difesa del mare e delle spiagge, aderendo ai grandi movimenti mondiali come #DrasticOnPlastic. Un percorso virtuoso, insignito di recente del “Premio Fabbrica delle Idee 2018 – Storie vincenti made in Campania” per la sfida ad alto contenuto innovativo teso ad un’economia ecosostenibile.

“La campagna #ZeroCannucce #PlasticFree nasce dall’esigenza prospettata negli ultimi anni di tutela del territorio, alla base di questo corso di formazione dedicato agli operatori del turismo – sottolinea Biancaluna Bifulco, titolare de La Locanda del Mare, struttura che ospita il workshop formativo – Proprio perché il turismo è un settore che si basa sulle bellezze ambientali, per cui è dovere di chi opera nel settore tutelare questa bellezza, valorizzarla e soprattutto ridurre il notevole impatto sull’ambiente, danneggiando nel tempo l’ecosistema. Per far fronte a questo problema c’è bisogno di esperti. Non sempre gli operatori sono in grado da soli di poter attuare processi positivi nelle loro attività. Di questa esigenza ci siamo fatto carico con il Consorzio degli operatori balneari e insieme abbiamo deciso di sostenere questo seminario, promosso da Legambiente Turismo e Vivitalia”.

IL PROGRAMMA. La giornata sarà aperta da Franco Palumbo, sindaco di Capaccio Paestum, a cui seguiranno le introduzioni di Francesca Ferro, direttore di Legambiente Campania, Raffaele Esposito, presidente Confesercenti provinciale Salerno e Alberto Barlotti, presidente Consorzio Balneatori Paestum.

A seguire, esperti del settore di fama nazionale discuteranno dei nuovi scenari su cui si affaccia il mondo del turismo. Aprirà Sebastiano Venneri, presidente Vivitalia e responsabile nazionale Turismo Legambiente Onlus, che curerà un intervento dal titolo “Il turismo, i turismi: nuovi approcci e direzioni di crescita”. A seguire “Un turismo accessibile e per tutti come elementi qualificante dell’offerta”, a cura di Roberto Vitali, presidente di Village 4 All e portavoce della Commissione PTA del Ministero del Turismo. Light Lunch a base di prodotti del Cilento e della Dieta mediterranea e a seguire il direttore del Museo Vivente della Dieta Mediterranea di Pioppi Valerio Calabreseparlerà proprio dell’importanza della valorizzazione della territorialità e dello stile mediterraneo nell’offerta turistica. Seguirà l’intervento di Francesco Pascale della Coop21 su “Buone pratiche e opportunità per una conversione verde”. Infine, Antonio Di Palma, consulente ambientale sulla gestione dei rifiuti, presenterà le sue proposte per un turismo più sostenibile, finalizzato alla prevenzione e riduzione dei rifiuti per un futuro senza plastica.

Al termine dell’incontro, si svolgerà l’assemblea delle strutture turistiche del territorio campano che fanno parte della rete di Legambiente Turismo. A coordinare l’incontro il responsabile turismo di Legambiente Campania, Adriano Guida.