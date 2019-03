Battipaglia News, presentazione nuovo progetto editoriale online lunedì 25.

Lunedì 25 marzo, dalle ore 18, nel Salotto Comunale di Battipaglia, verrà presentato il nuovo progetto editoriale “Battipaglia News”. Raccontare la città in maniera approfondita e da un nuovo punto di vista è questo l’obiettivo del direttore editoriale, Valerio Calabrese, e del direttore responsabile Paolo Vacca. Nel corso dell’evento, ci sarà spazio per illustrare il progetto e presentare le firme che contribuiranno alla realizzazione del giornale online. Verrà spiegata, inoltre, com’è nata questa coraggiosa idea di fondare un giornale in un periodo di apparente crisi dell’editoria.

Ospite d’onore sarà Franco Arminio, poeta e paesologo tra i più apprezzati intellettuali contemporanei, anche grazie alla sua capacità di utilizzare i nuovi media per veicolare le sue espressioni creative e per narrare i territori. Una scelta non casuale, in quanto Arminio rappresenta l’esempio concreto di come il territorio, a prescindere dalla sua grandezza e rilevanza, possa essere preziosa fonte di ispirazione e di racconto.

Modererà l’incontro il giornalista de “La Città di Salerno”, Carmine Landi. Sarà presente il vicesindaco Stefano Romano per i saluti istituzionali.